"Юлечка, сердцем плачем". Цискаридзе, Чурикова, Боярская и другие звезды утешают дочь Меньшова после ухода отца

Звезды кино и телевидения начали массово заходить на страничку Юлии, чтобы выразить соболезнования.

– Владимир Меньшов - в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей… Соболезнования вашей семье…, - написала ведущая Яна Чурикова.

– Юля, дорогая, примите мои самые искренние соболезнования! Светлая память гениальному Владимиру Валентиновичу! - оставил сообщение ее коллега по цеху Тимур Родригез.

– Юлечка, мои соболезнования!!! Сердцем плачем, - написал балетмейстер Николай Цискаридзе.

– Юля.. невозможно поверить!!! Глубочайшие соболезнования! Дай Бог вам пережить эту потерю! Светлая память! - грустит актриса Елизавета Боярская.

– Ваш отец Гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования, - отреагировала актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова.

-- Юлечка, соболезную. Светлая память великому человеку, - одной из первых оставила комментарий общественный деятель, обладатель титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова.

Список людей, отправляющих Юлии Меньшовой слова поддержки продолжает пополняться. Через час после публикации ее поста в Instagram под ним было оставлено более 30 тысяч комментариев.