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"Юлечка, сердцем плачем". Цискаридзе, Чурикова, Боярская и другие звезды утешают дочь Меньшова после ухода отца

Режиссер скончался 5 июля на 82-м году жизни из-за последствий коронавируса

Фото: Instagram

Дочь Владимира Меньшова Юлия разместила на своей странице в Instagram трогательное прощание.

Телеведущая опубликовала несколько черно-белых фотографий отца и короткий отрывок из фильма «Любовь и голуби». В кадре главный герой картины Василий Кузякин вздыхает и, прощаясь, произносит: «Всё».

Звезды кино и телевидения начали массово заходить на страничку Юлии, чтобы выразить соболезнования.

– Владимир Меньшов - в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей… Соболезнования вашей семье…, - написала ведущая Яна Чурикова.
– Юля, дорогая, примите мои самые искренние соболезнования! Светлая память гениальному Владимиру Валентиновичу! - оставил сообщение ее коллега по цеху Тимур Родригез.
– Юлечка, мои соболезнования!!! Сердцем плачем, - написал балетмейстер Николай Цискаридзе.
– Юля.. невозможно поверить!!! Глубочайшие соболезнования! Дай Бог вам пережить эту потерю! Светлая память! - грустит актриса Елизавета Боярская.
– Ваш отец Гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования, - отреагировала актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова.
-- Юлечка, соболезную. Светлая память великому человеку, - одной из первых оставила комментарий общественный деятель, обладатель титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова.

Список людей, отправляющих Юлии Меньшовой слова поддержки продолжает пополняться. Через час после публикации ее поста в Instagram под ним было оставлено более 30 тысяч комментариев.

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