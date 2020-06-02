Кусачки, бревна и лопаты: как арабские беженцы прорвали границу Польши 🎥
Арабов уже заметили по другую сторону колючей проволоки
Мало какой канал в интернете сейчас остросюжетнее, чем официальный Твиттер польского Министерства обороны. Именно местные пограничники снимают видеоролики, которые сейчас расходятся по всему миру.
Напомним, вчера, 8 ноября, к белорусско-польской границе в районе Гродно подошла самая большая колонна мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана, которая насчитывает несколько тысяч человек. Арабы пытаются попасть на территорию Евросоюза и получить официальный статус беженцев. Белорусские правоохранители игнорируют толпы мигрантов и никак не препятствуют им. Страны Запада обвиняют президента Лукашенко в намеренной организации потока людей из южных регионов.
Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Мигранты беспрепятственно прошли в нейтральную зону и уперлись в ограждения со стороны Польши.
У самых предусмотрительных оказались с собой массивные кусачки для перерезания колючей проволоки. Польские погранцы встретили непрошеных гостей слезоточивым газом.
Kolejne próby forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy. pic.twitter.com/0Qv2K1RVcz— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Судя по кадрам съемки, белорусские военные никак не вмешивались в противостояние. При этом они зачем-то выстроились с оружием в шеренгу за спинами мигрантов.
“Вся деятельность мигрантов осуществляется под присмотром и контролем белорусских солдат” - комментирует польское военное ведомство.
Wszystkie działania migrantów odbywają się pod okiem i kontrolą białoruskich żołnierzy pic.twitter.com/wCHWFg90cv— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
На закате мигранты устроились на ночлег и разожгли костры.
Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Первое утро на белорусско-польской границе 10 тысяч мигрантов из Ирака и Сирии встретили в зимней одежде. На фото из Инстаграма, которые выкладывают очевидцы, видно, что ночь была нелегкой - дети плачут, взрослые жмутся друг к другу у огня. С рассветом стало видно, что на той стороне - за колючей проволокой - выстроилась колонна польских пограничников в полной экипировке. Эти кадры уже показывает Белорусский пограничный комитет.
9 ноября столкновения продолжились. С помощью поваленных деревьев мигрантам все же удалось сломать железный забор, преграждающий путь на территорию Польши.
Пока польские силы сдерживали беженцев на самом горячем участке, стали приходить новости о том, что кому-то из мигрантов удалось просочиться на территорию страны Евросоюза. По сообщению РИА Новости, работник польской заправки рассказал, что видел двух усталых мужчин арабской наружности в грязной и рваной одежде. Они пришли в кафе, чтобы зарядить телефоны. Сейчас их разыскивает полиция.
Вряд ли это останется единственным случаем. Мигрантов на белорусско-польском рубеже будет становиться все больше. Часть из них сейчас находится в центре Минска и ждет возможность отправится к границе.