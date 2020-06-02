Мало какой канал в интернете сейчас остросюжетнее, чем официальный Твиттер польского Министерства обороны. Именно местные пограничники снимают видеоролики, которые сейчас расходятся по всему миру.

﻿﻿﻿Напомним, вчера, 8 ноября, к белорусско-польской границе в районе Гродно подошла самая большая колонна мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана, которая насчитывает несколько тысяч человек. Арабы пытаются попасть на территорию Евросоюза и получить официальный статус беженцев. Белорусские правоохранители игнорируют толпы мигрантов и никак не препятствуют им. Страны Запада обвиняют президента Лукашенко в намеренной организации потока людей из южных регионов.