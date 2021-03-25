Колонна беженцев движется к белорусско-польской границе. Польские войска – в боевой готовности
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8 ноября несколько сотен мигрантов, в основном из Сирии, организованно направились из Гродно к белорусско-польской границе – пункту пропуска «Брузги». РИА Новости, ссылаясь на белорусских пограничников, уточняет количество – более 1000 человек.
В колонне идут в основном курды. Есть дети, старики и беременные женщины. Не хватает тёплых вещей, еды и воды. Для многих конечной целью является Германия.
«Покажите нас в Германии, во Франции, расскажите о нас в Европе», – просят мигранты.
В связи с движением колонны милиция обеспечивает охрану правопорядка, а белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме на пунктах пропуска.
«Все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно. По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека», – сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
Замглавы МИД Польши Петр Вавжик дал интервью «Польскому радио». Он обвинил белорусские власти в обострении ситуации и заявил, что незаконное пересечение границы будет жёстко пресекаться, и, возможно, приведёт к жертвам.