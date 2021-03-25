Колонна беженцев движется к белорусско-польской границе. Польские войска – в боевой готовности

8 ноября несколько сотен мигрантов, в основном из Сирии, организованно направились из Гродно к белорусско-польской границе – пункту пропуска «Брузги». РИА Новости, ссылаясь на белорусских пограничников, уточняет количество – более 1000 человек.

В колонне идут в основном курды. Есть дети, старики и беременные женщины. Не хватает тёплых вещей, еды и воды. Для многих конечной целью является Германия.