Самые нуждающиеся у нас - это чиновники?

Почти 650 чиновников, с 2012-го получили субсидии на приобретение жилья, как нуждающиеся – об этом недавно рассказали «Важные истории»* (признан иноагентом). Среди них – министры, губернаторы, другие чины высшего эшелона власти… Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение – мол, если у них есть другое жильё, они просто не могут воспользоваться программой.

Но факты – вещь упрямая. Ведь о наличии жилья (а в ряде случае не одного) чиновники сами объявили в декларациях. Да и выделение субсидий на приобретение другого трудно спрятать – деньги-то из бюджета шли. Кстати, так ли уж необходимо им было это другое жилье? Мало кто из назначенных в последнее время в регионы «варягов» пробыл там больше 5 лет.

И смотрите, какие суммы выделялись – 15, 20, 30 млн рублей… На эти деньги в регионах можно хоромы купить, а в столице – вполне сносное жилье неподалёку от центра. И при этом даже своё прежнее жилье не продавать. Что, видимо, чиновники и сделали.

А если кто и не воспользовался деньгами (по некоторым из них нет сведений о появлении новой собственности), так это дело наживное – по закону через 6 месяцев сертификат аннулируется, но человек может снова его запросить. Это, впрочем, общее правило. Сомневаюсь, что в случае с чиновниками оно строго соблюдается.

Самое грустное в этой истории, что для обычных граждан нет ни таких сумм, ни таких возможностей. Тут государство жёстко бдит и скрупулёзно подсчитывает каждый сантиметр имеющейся у человека жилплощади. Рассчитывая размер субсидии, тщательно выверяют, на сколько человек будет куплено новое жилье (по нормативу), что у этих граждан в собственности, сколько это стоит по рыночным меркам. Для нас все строго расписано. Из цены новой площади вычтут старую, разницу умножат на 0,3 или на 0,7 (да-да, только многодетным полагается 100-процентная ссуда, да и то не везде)… И вот это-то и будет вашей субсидией.

Наскребётся миллионов 10-15, как думаете?