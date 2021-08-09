На сколько сегодня сажают за шутки, за что снимают с выборов, и как Кадыров стал лучшим репортером. Итоги недели

Но шутки шутками, а оппозиционеры сами себя с выборов не снимут. Побороться за депутатское кресло решили не давать Роману Юнеману в Москве и Антону Фургалу (нет, не однофамилец — сын) в Хабаровске. У обоих забраковали подписи. И какие бы там Венедиктов не писал письма во МГИК, все прекрасно понимают, что против этого лома приема нет. Об этом ещё весной предупреждал Евгений Ройзман, когда заявил, что не пойдет на выборы самовыдвиженцем. Но тогда он даже не догадывался, что снимать будут и партийных кандидатов.

С выборов в Москве решили снять (уже не не допустить, а именно что снять) Льва Шлосберга, которого в народе уже называют Шлосберг Шрёдингера — он в последнее время регулярно находится в двух правовых состояниях одновременно: и экстремист, и не экстремист, и кандидат, и не кандидат. Вот Мосгорсуд его с выборов вроде бы снял (решение пока не вступило в силу), а в Пскове он остается кандидатом в местное заксобрание, а ещё остается кандидатом в Госдуму по партсписку.

Но есть и хорошие новости: в 198 округе в Москве приняли подписи Анастасии Брюхановой. Однако дьявол, как известно, в деталях: по этому же округу от «Яблока» идет Марина Литвинович. Единоросса здесь нет вообще, а провластный кандидат — справедливоросс Галина Хованская. По задумке Литвинович и Брюханова перессорятся, передерутся, а выборы спокойно на этом фоне выиграет Хованская. Пока всё идет по плану.

Такие вот локальные политтехнологии от Кремля кое-где зашиты, но чаще всего сильных кандидатов просто не допускают. Поэтому Александр Кынев в своем докладе для «Либеральной миссии» уже посчитал, что в Думу по одномандатным округам проходят примерно 175 единороссов из 204 (ещё 21 округ партией власти отдан без борьбы). При рейтинге ЕР около 30% и неявке протестного избирателя вполне логично допустить, что по спискам ЕдРо получит 40-50% или 90-110 мандатов. Таким образом «Единая Россия» в самом плохом случае возьмет порядка 265 мандатов — а это уже большинство, нужное для принятия любого закона. Совсем не исключено, что дотянут до 2/3 (конституционное большинство).

Вопрос только один, получится ли потом объяснить избирателю, как 30% поддержки переросли в полный захват парламента. Особенно, если голосование будет проходить при выключенных камерах, несмотря на письмо «Голоса» к Путину, которое он до сих пор не прокомментировал, только Памфилова назвала это всё «истерикой».

Раньше она окрестила людей, пытающихся следить за выборами «диванными наблюдателями» — по той же логике пошел и советник красноярского губернатора, заявивший, что люди, жалующиеся на смог из-за ужасных лесных пожаров, которые никто почти не тушит, — это «ноющие кучи дерьма» и «какой-то плаксивый сброд». Оказалось, что чиновник не попал в струю, ведь в субботу президент назвал катаклизмы «абсолютно беспрецедентными» и обратил особое внимание, что смог тоже может быть очень опасен для жизни населения.

Но для верности туда надо отправить Рамзана Кадырова. Он у нас теперь почетный репортер — так пускай едет, разберется, так ли опасен смог или может народ и правда ноет не по делу.