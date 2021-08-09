На сколько сегодня сажают за шутки, за что снимают с выборов, и как Кадыров стал лучшим репортером. Итоги недели
А еще: Навальный переписывает историю, Шлосберг Шрёдингера и усиление природных катаклизмов. Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели
Ничего важного в глобальном масштабе на этой неделе не произошло, а значит можно немного расслабиться и поговорить о юморе. Ну, то есть как о юморе, — о том, что в нашей реальности можно назвать таковым — когда вроде смешно, а на самом деле стоило бы плакать. Только такой и остается.
Потому что за неудачную шутку в России сажают на 10 суток, как стендапера Идрака Мирзализаде. В ходе импровизации (это когда нет времени на подумать) он сказал что-то не совсем то про русских, и хотя русские в зале смеялись, шутку вырвали из контекста желчные пропагандисты и набросились на парня. С их подачи его сперва избили, а затем ещё и посадили. Почти всё в этой истории плохо и абсурдно — представьте, если бы вас отправляли в СИЗО за каждую плохую шутку! Но коллеги Идрака по сцене выступили блестяще. Вот посмотрите ролик:
Другого, на этот раз непрофессионального комика, блогера Хованского официально внесли в список экстремистов и террористов за ещё менее удачную шутку — на чьем-то стриме он давным-давно спел глупую песнь про «Норд-Ост». Он этим никогда не кичился, но запись кто-то выложил в интернет, дальше её посмотрел следователь, а там уже по накатанной. Ещё раз: представьте если бы вам за глупую шутку заморозили все счета и вас за неё отдали бы под суд по статье, по которой светит до семи лет. Глупость, но ведь есть такая статья, а наши правоохранители на полном серьезе не считают нужным различать умышленные преступления (то, что заложено в духе закона) и вещи, которые просто похожи по форме, но бесконечно далеки по сути.
Но если вам после этого показалось, что шутить в России нельзя, то вы ошибаетесь. Можно. И даже очень смешно — если ты уже сидишь в колонии и терять нечего, как Навальному. Сама новость о том, что ему пришили новую экзотическую статью о создании организации, посягающей на личность и права граждан (да-да, все мы знаем этих граждан по именам), ничего содержательно не меняет. Всерьез изучать юридическую подоплеку уже никто даже не пытается, ведь понятно, что если на Навального завели дело — это не про закон и уж точно не про право. А вот написанный из-за решетки пост оппозиционера сорвал овации (из этих записок потом надо будет обязательно собрать книгу), получилось и правда смешно.
Навальный попросил называть его «Доком Брауном» по аналогии с персонажем «Назад в будущее», потому что очередная претензия СК открыла нам глаза на очевидный факт — оппозиционер перемещается во времени. Просто из фабулы обвинения напрямую следует: в 2011 году он создал организацию, зная, что в 2021 году её признают экстремистской. В этом был умысел. Абсурд? Ничуть. Это наоборот всё объясняет.
Угроза путешествий во времени, к слову, воспринимается нашими лидерами всерьез уже достаточно давно. Меры по противодействию принимаются. К примеру, в 2007 год, как все мы хорошо знаем, не сможет вернуться даже Навальный. По крайней мере, в этом нас уже давно заверил Дмитрий Медведев.
Но шутки шутками, а оппозиционеры сами себя с выборов не снимут. Побороться за депутатское кресло решили не давать Роману Юнеману в Москве и Антону Фургалу (нет, не однофамилец — сын) в Хабаровске. У обоих забраковали подписи. И какие бы там Венедиктов не писал письма во МГИК, все прекрасно понимают, что против этого лома приема нет. Об этом ещё весной предупреждал Евгений Ройзман, когда заявил, что не пойдет на выборы самовыдвиженцем. Но тогда он даже не догадывался, что снимать будут и партийных кандидатов.
С выборов в Москве решили снять (уже не не допустить, а именно что снять) Льва Шлосберга, которого в народе уже называют Шлосберг Шрёдингера — он в последнее время регулярно находится в двух правовых состояниях одновременно: и экстремист, и не экстремист, и кандидат, и не кандидат. Вот Мосгорсуд его с выборов вроде бы снял (решение пока не вступило в силу), а в Пскове он остается кандидатом в местное заксобрание, а ещё остается кандидатом в Госдуму по партсписку.
Но есть и хорошие новости: в 198 округе в Москве приняли подписи Анастасии Брюхановой. Однако дьявол, как известно, в деталях: по этому же округу от «Яблока» идет Марина Литвинович. Единоросса здесь нет вообще, а провластный кандидат — справедливоросс Галина Хованская. По задумке Литвинович и Брюханова перессорятся, передерутся, а выборы спокойно на этом фоне выиграет Хованская. Пока всё идет по плану.
Такие вот локальные политтехнологии от Кремля кое-где зашиты, но чаще всего сильных кандидатов просто не допускают. Поэтому Александр Кынев в своем докладе для «Либеральной миссии» уже посчитал, что в Думу по одномандатным округам проходят примерно 175 единороссов из 204 (ещё 21 округ партией власти отдан без борьбы). При рейтинге ЕР около 30% и неявке протестного избирателя вполне логично допустить, что по спискам ЕдРо получит 40-50% или 90-110 мандатов. Таким образом «Единая Россия» в самом плохом случае возьмет порядка 265 мандатов — а это уже большинство, нужное для принятия любого закона. Совсем не исключено, что дотянут до 2/3 (конституционное большинство).
Вопрос только один, получится ли потом объяснить избирателю, как 30% поддержки переросли в полный захват парламента. Особенно, если голосование будет проходить при выключенных камерах, несмотря на письмо «Голоса» к Путину, которое он до сих пор не прокомментировал, только Памфилова назвала это всё «истерикой».
Раньше она окрестила людей, пытающихся следить за выборами «диванными наблюдателями» — по той же логике пошел и советник красноярского губернатора, заявивший, что люди, жалующиеся на смог из-за ужасных лесных пожаров, которые никто почти не тушит, — это «ноющие кучи дерьма» и «какой-то плаксивый сброд». Оказалось, что чиновник не попал в струю, ведь в субботу президент назвал катаклизмы «абсолютно беспрецедентными» и обратил особое внимание, что смог тоже может быть очень опасен для жизни населения.
Но для верности туда надо отправить Рамзана Кадырова. Он у нас теперь почетный репортер — так пускай едет, разберется, так ли опасен смог или может народ и правда ноет не по делу.
Теги: #Навальный, #Уголовное преследование Навального, #Шлосберг, #Москва, #Выборы в Госдуму, #Пожары в России, #Путин, #Юмор
Рубрика: Политика