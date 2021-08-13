Сына арестованного экс-губернатора Фургала не пустили на выборы в Госдуму

Антон Фургал, сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, не сможет принять участие в выборах в депутаты Государственной думы. Избирательная комиссия забраковала 2864 подписи избирателей, которые предоставил политик. Сам он уверен, что решение политическое, а на практике лишь 255 подписей реально содержали брак.

«Я считаю, что это политическое решение. Мы сейчас с командой обсудим, что делать. Буду обжаловать и бороться», — передает слова Антона Фургала Znak.com.

Политик шел на выборы как самовыдвиженец, сдав в избирательную комиссию почти 16 тысяч подписей избирателей. По закону допускается, чтобы доля бракованных подписей составляла не более 5% от общего их числа.

Он заверял, что его выдвижение поддержал отец, который в настоящее время находится под арестом. Также он многократно объяснял, что не пошел на выборы от партии ЛДПР (её представлял Сергей Фургал), потому что она «предала» бывшего главу региона, ничего не сделав для того, чтобы помочь ему.

Напомним, что задержание и последующий арест Сергея Фургала стал причиной массовых акций протеста в Хабаровском крае. Несмотря на то, что они не были согласованными и могли не соответствовать антиковидным требованиям, власти не предпринимали попыток разогнать их, хотя люди в разной численности выходили на митинги более 100 дней. Экс-губернатору вменяют организацию покушений и заказных убийств 15-летней давности. Сам он заявляет о своей невиновности и считает, что у следствия нет никаких доказательств обратного, кроме ненадежных, по его мнению, показаний свидетелей.