Антон Фургал: "Повод для беспокойства есть, но нас не сняли с выборов"
Сегодня, когда в мятежном Хабаровске уже был поздний вечер, оттуда пришло неприятное известие: якобы местный избирком снял с выборов Антона Фургала, сына избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Сообщалось, что избирком якобы запорол 80% подписей независимого кандидата. Во что после событий в Москве 2019 года было не мудрено поверить. По счастью, известие оказалось фейком, о чем сообщил сам кандидат.
– Вы собрали почти 16 тысяч подписей. Неужели, у избиркома хватило духу запороть почти все?
– Все не так страшно. На данный момент избирком забраковал всего 200 подписей. Это не много – мы еще проходим. Конечно, повод для беспокойства есть, но пока все хорошо. Информацию [о снятии моей кандидатуры в выборов в Госдуму] запустили наши «доброжелатели» – они работают, они не спят.
– «Доброжелателей» много? Как вообще проходит ваша кампания? Сильно давят?
– Конечно, неспокойно. Чего только не было.
Приходилось объяснять ребятам, что вообще-то есть закон. Много было всего интересного. Однажды даже спасли человеку жизнь.
– Ого! Расскажите, как сбор подписей спасает людей.
– Это было в Хабаровске, у нас там были точки напротив входа в ТЦ «Горизонт». И однажды там у нас на глазах произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Прямо перед нашей точкой. Оказалось, у одного из водителей случился приступ эпилепсии. Когда мы подошли к его машине, он уже не дышал. Нам удалось восстановить ему дыхание. Потом дождались «скорую», помогли погрузить его в машину.
– И какие планы на ближайшее будущее?
– Пока что в понедельник возвращаемся к подписным листам и проверяем оставшиеся подписи. Дальше будет видно.
Рубрика: Политика