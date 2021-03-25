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Антон Фургал: "Повод для беспокойства есть, но нас не сняли с выборов"

Сегодня, когда в мятежном Хабаровске уже был поздний вечер, оттуда пришло неприятное известие: якобы местный избирком снял с выборов Антона Фургала, сына избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Сообщалось, что избирком якобы запорол 80% подписей независимого кандидата. Во что после событий в Москве 2019 года было не мудрено поверить. По счастью, известие оказалось фейком, о чем сообщил сам кандидат.

Вы собрали почти 16 тысяч подписей. Неужели, у избиркома хватило духу запороть почти все?

– Все не так страшно. На данный момент избирком забраковал всего 200 подписей. Это не много – мы еще проходим. Конечно, повод для беспокойства есть, но пока все хорошо. Информацию [о снятии моей кандидатуры в выборов в Госдуму] запустили наши «доброжелатели» – они работают, они не спят.

«Доброжелателей» много? Как вообще проходит ваша кампания? Сильно давят?

– Конечно, неспокойно. Чего только не было.

Были нападения на сборщиков подписей – в Комсомольске-на-Амуре избили ребят. Пытались порвать наши бланки – тоже в Комсомольске-на-Амуре, у нас целое разбирательство было по этому поводу. Пытались прижимать людей – на каждую точку приезжала Росгвардия.

Приходилось объяснять ребятам, что вообще-то есть закон. Много было всего интересного. Однажды даже спасли человеку жизнь.

Ого! Расскажите, как сбор подписей спасает людей.

– Это было в Хабаровске, у нас там были точки напротив входа в ТЦ «Горизонт». И однажды там у нас на глазах произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Прямо перед нашей точкой. Оказалось, у одного из водителей случился приступ эпилепсии. Когда мы подошли к его машине, он уже не дышал. Нам удалось восстановить ему дыхание. Потом дождались «скорую», помогли погрузить его в машину.

И какие планы на ближайшее будущее?

– Пока что в понедельник возвращаемся к подписным листам и проверяем оставшиеся подписи. Дальше будет видно.

Рубрика: Политика

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