Антон Фургал: "Повод для беспокойства есть, но нас не сняли с выборов"

Сообщалось, что избирком якобы запорол 80% подписей независимого кандидата. Во что после событий в Москве 2019 года было не мудрено поверить. По счастью, известие оказалось фейком, о чем сообщил сам кандидат.

– Вы собрали почти 16 тысяч подписей. Неужели, у избиркома хватило духу запороть почти все?

– Все не так страшно. На данный момент избирком забраковал всего 200 подписей. Это не много – мы еще проходим. Конечно, повод для беспокойства есть, но пока все хорошо. Информацию [о снятии моей кандидатуры в выборов в Госдуму] запустили наши «доброжелатели» – они работают, они не спят.

– «Доброжелателей» много? Как вообще проходит ваша кампания? Сильно давят?

– Конечно, неспокойно. Чего только не было.