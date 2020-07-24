Адвокат Фургала написал Путину на "Прямую линию". Он жалуется на произвол следствия

Адвокат Сергей Гроза, представляющий интересы экс-губернатора Сергея Фургала в суде обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на следственные органы, которые, по его мнению, чинят беспредел в отношении бывшего главы региона и Генеральную прокуратура, которая, как считает защитник, игнорирует свои обязательства в сфере надзора за действиями Следственного комитета.

Обращение направленное на ежегодную «Прямую линию» Владимира Путина, где глава государства рассматривает жалобы населения, приводит подтвержденный Instagram-аккаунт Сергея Фургала, который ведут его сторонники.

В тексте документа говорится, что дело против хабаровского губернатора было возбуждено с целью «рейдерского захвата» промышленного предприятия «Амурсталь». Как говорится в письме, четверть доли компании принадлежала до иска бывшему соратнику Фургала Николаю Мистрюкову, а ещё четверть — бывшей супруге Фургала Ларисе Стародубовой. Оставшаяся половина принадлежала бизнесмену Павлу Бальскому, которого сам Фургал называл заказчиком его дела. Якобы ещё до ареста Мистрюкова (2019 год) и Фургала Стародубова и Мистрюков отказались продавать «Амурсталь» китайской фирме, пишет адвокат.

После ареста Мистрюков, будучи уже в местах лишения свободы продол свою долю (составил договор и нотариально заверил его), а следствие, как утверждает защитник, не торопилось арестовывать его имущество, как это произошло в случае с Фургалом, якобы, чтобы эта сделка состоялась.

Г-н Гроза считает, что арест Фургала стал последним шагом, необходимым для полного захвата предприятия, так как за два дня до ареста Фургала долю его экс-супруги в «Амурстали» «отжали» в пользу компании Бальского.

Он также утверждает, что следователи угрожают «посадить» дочь Фургала и его бывшую супруга, а также всячески лишают его возможности не только общаться с внешним миром, но и с адвокатами. Его жалобы в Генпрокуратуру по этому поводу были перенаправлены в Следственный комитет, на который адвокат и жаловался:

«Фактически сотрудник Генеральной прокуратуры прямо и официально заявил об отказе от прокурорского надзора за следствием по делу Фургала С. И.» — пишет защитник Путину.

Он просит президента разобраться в этом деле вокруг «стратегического предприятия», которое «уже намеревались продать иностранным собственникам», что якобы привело бы к экономическому и экологическому урону для страны. Фургала он называет «последней преградой на пути этой антигосударственной деятельности».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Я прошу Вас реанимировать прокурорский надзор за Следственным комитетом России!!!»

Адвокат Гроза пишет, что Путин много раз выступал за семейные ценности и даже закрепил их важность в поправках к Конституции: «Почему следователь плюет на Вас, плюет на семейные ценности, гарантированные нашей Конституцией? Почему он запретил Фургалу всю переписку с внешним миром?! Почему он не может даже послать поздравительную открытку с днем рождения своим детям?!»

Напомним, что Следственный комитет обвиняет Сергея Фургала в организации нескольких убийств более чем 15-летней давности. В ведомстве утверждают, что располагают всеми необходимыми уликами. Суды над экс-губернатором проходят в закрытом формате в Москве. За время следственных действий Фургал неоднократно жаловался на отсутствие возможности связаться с внешним миром или узнать новости, а также перенес коронавирус в тяжелой форме на фоне обнаруженной в СИЗО болезни легких.