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"🔥Это огонь, брат☝️". Как якутяне живут рядом с небывалым пожаром. Instagram-репортаж из горящей точки

Взгляд на катастрофу из эпицентра событий

Фото: Instagram

В Якутии введен режим ЧС из-за из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов. От огня пострадало уже 4 миллиона гектаров леса (сравнимо с площадью Голландии).

Некоторые села оказались на грани полного разрушения. Жителям одного из них - Баясь-Кюёль (Горный улус) от огня пришлось спасаться бегством. 40 домов здесь выгорели дотла.  Один из них принадлежал родителям Изабеллы Ефремовой.

Некоторым приходилось наблюдать как собственный дом на глазах превращается в пыль

Кто-то просто постит селфи на фоне зарева. “Огонь, брат”, - пишут друзья в комментариях.

Пожарные тоже не отказывают себе в фото на память о сложной командировке.

Около населенных пунктов Хордогой и Бысыттах кипит работа по тушению пожаров. Здесь произвели 17 сбросов воды  - это около 153 тонн.

Сотрудник МЧС Георгий Новгородов передает атмосферу работы в условиях адского пекла. Напряжение ощущается даже по голосу координатора из рации.

Один из печальных сюжетов в селах Якутии - судьба обгоревших домашних  животных. За жизнь и здоровье кошек борются ветеринары.

Пожары не жалеют и памятники природы. Руководитель национального парка "Ленские Столбы" Аркадий Семенов ведет печальную хронику разрушения одного из самых красивых мест на карте страны.

Больно смотреть.

Глава республики Якутия Айсен Николаев рассказывает на своей официальной странице о том, какими работами могут заниматься пожарные, кроме сбросов воды.

Иногда в дело вступает военная техника, присланная Министерством обороны.

По словам Марии Яковлевой, жители других регионов РФ не представляют истинных масштабов происходящего. "Наше правительство не распространяет новости! Главное - Олимпийские игры! Горят миллионы гектаров и мы боремся с этим бедствием практически голыми руками!", - пишет она по-английски, пытаясь привлечь внимания СМИ.

К сожалению, для того, чтобы столкнуться с последствиями пожаров, не обязательно ехать в якутский лес. Так выглядит центр столицы Бурятии прямо сейчас.

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