"🔥Это огонь, брат☝️". Как якутяне живут рядом с небывалым пожаром. Instagram-репортаж из горящей точки

В Якутии введен режим ЧС из-за из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов. От огня пострадало уже 4 миллиона гектаров леса (сравнимо с площадью Голландии).

Некоторые села оказались на грани полного разрушения. Жителям одного из них - Баясь-Кюёль (Горный улус) от огня пришлось спасаться бегством. 40 домов здесь выгорели дотла. Один из них принадлежал родителям Изабеллы Ефремовой.