Советник Красноярского губернатора назвал жителей "ноющей кучей дерьма" из-за жалоб на смог

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов написал в социальных сетях гневный пост о жителях региона, которые раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина за то, что он во время визита в город не обратил внимание на смог от природных пожаров. Тайга.инфо успела заскринить пост чиновника, который был удален через несколько минут.

«Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», – написал Агафонов на своей странице в Facebook.

Как отмечается, 10 августа люди начали массово оставлять комментарии в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который заявил об отсутствии смога от лесных пожаров в Красноярске. В итоге он закрыл комментарии к посту и признал, что «совершил глупость» и отметил, что был только в центре города.