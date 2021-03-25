Сегодня, в 15:26

Советник Красноярского губернатора назвал жителей "ноющей кучей дерьма" из-за жалоб на смог

Он написал гневный пост о жителях региона, которые раскритиковали приехавшего в Красноярск фигуриста Ягудина

Фото: Facebook Андрей Агафонов

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов написал в социальных сетях гневный пост о жителях региона, которые раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина за то, что он во время визита в город не обратил внимание на смог от природных пожаров. Тайга.инфо успела заскринить пост чиновника, который был удален через несколько минут.

«Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», – написал Агафонов на своей странице в Facebook. 

Как отмечается, 10 августа люди начали массово оставлять комментарии в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который заявил об отсутствии смога от лесных пожаров в Красноярске. В итоге он закрыл комментарии к посту и признал, что «совершил глупость» и отметил, что был только в центре города.

Теги: #чиновники

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 1 день назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 1 день назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 2 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Общество 1 час назад

Онищенко поддержал идею Минздрава запретить продажу спиртного до 21 года

Общество 1 час назад

ФСБ задержала гендиректора и главного конструктора НИПГС по делу о госизмене

Политика 1 час назад

Посла России в Иране вызвали в МИД из-за фотографии с коллегой из Великобритании

Политика 2 часа назад

В Верховной Раде рассказали о 10 предупреждениях Путина Киеву

Происшествия 2 часа назад

Трое из пяти сбежавших заключенных из ИВС в Истре задержаны

Общество 3 часа назад

Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди участников онлайн-голосования на выборах

Политика 3 часа назад

Памфилова назвала "истерикой" письмо наблюдателей к Путину. Их хотят маркировать "иноагентами"

Политика 4 часа назад

Скандальный закон в Польше: Вопреки призывам США, власти ограничивают независимые СМИ

Общество 4 часа назад

Сотни миллионов и сотрудник ФСБ: в Краснодаре очередной крупный коррупционный скандал

Происшествия 4 часа назад

В Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

Общество 5 часов назад

В Госдуме предложили заносить в стаж срочную службу в армии

Общество 5 часов назад

СМИ: Пенсионные накопления россиян защитят от действий НПФ

Общество 5 часов назад

Сотрудник ФНС платил налоги граждан из своего кармана. Его отстранили от работы

Политика 6 часов назад

Венедиктов потребовал от МГИК детально изучить снятие собравшего подписи Юнемана

Общество 6 часов назад

"Живым он из этой психушки не выйдет": Невзоров о шамане, пытавшемся "изгнать Путина"

Политика 7 часов назад

МИД РФ усомнился в соблюдении прав человека в США после заявления Госдепа по Навальному

Общество 7 часов назад

Главное к 12 августа: Запрет на протест, алкоголь с 21 года, крушение вертолета, поимка беглецов

Общество 8 часов назад

Вильфанд предупредил об аномальной погоде во многих городах России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика