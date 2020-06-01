Рамзана Кадырова наградили репортерской премией за активное освещение событий в регионе

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили премией в размере 45 тысяч как «мобильного репортера телекомпании Грозный». Она была присуждена ему за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе.

Об этом сообщается на сайте телеканала «Грозный», который ранее объявил конкурс среди репортеров. Так как Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера канала, он стал победителем.

Как отмечается, глава региона присылал «самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях». В прямом эфире он снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку. Также он предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду, и познакомил подписчиков с собственным попугаем.

Награду Рамзану Кадырову вручил Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.