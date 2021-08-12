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Памфилова назвала "истерикой" письмо наблюдателей к Путину. Их хотят маркировать "иноагентами"

В ЦИК прозвучала идея помечать наблюдателей как иноагентов. Трансляцию с участков Памфилова возвращать не собирается

Фото: АГН "Москва"

Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссией Элла Памфилова призвала наблюдательское сообщество «перестать истерить» из-за решения закрыть видеотрансляцию от граждан. Она также предложила избирателям пойти на курсы наблюдателей, а затем приходить в центры наблюдения (один на регион), если они хотят посмотреть видео с УИКов.

«Истерить могут те, кто был намерен производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего. У нас такой есть опыт богатый»,

— заявила глава ЦИК, добавив, что в странах Запада трансляции с участков в интернете нет (цитата по Znak.com). 

Таким образом она попыталась прокомментировать письмо движения наблюдателей «Голос», в котором президента России Владимира Путина попросили организовать трансляцию с участков и изыскать на это средства, которые якобы не сумел найти ЦИК. В движении обратили внимание на то, что отмена трансляции станет серьезным ударом по признанию выборной процедуры в обществе, а её наличие, наоборот, поможет повысить легитимность выборов в Госдуму. Хотя формально президент не может вмешиваться в работу ЦИК, именно с его подачи система видеонаблюдения была введена изначально в 2012 году.

В ходе заседания в Центризбиркоме один из его членов Игорь Борисов также призвал начать маркировать наблюдателей «иностранными агентами». Как именно это должно осуществляться, он не уточнил, ведь на участках наблюдатели будут присутствовать физически, а в России все законы об «иноагентах» предусматривают исключительно письменную или звуковую маркировку в медиа.

«Вполне допустимо, что мы не будем запрещать назначать таких [связанных с “иноагентами”] наблюдателей, но соответствующим образом их маркировать», — приводит слова Борисова ИА «Закон» в своих соцсетях.

Отметим, что, к примеру, «Голос» не может быть признан «иноагентом», потому что у него нет юридического лица. Однако в теории таковыми можно признавать конкретных граждан, которые работают с движением, чего, впрочем, власти пока не делают.

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