Венедиктов потребовал от МГИК детально изучить снятие собравшего подписи Юнемана

Главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты, глава Общественного штаба Алексей Венедиктов направил официальный запрос на имя главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолаева. В нем он просит создать рабочую группу по рассмотрению кейса с недопуском до выборов в Госдуму независимого политика Романа Юнемана.

Юнеман должен был участвовать в выборах по 210 одномандатному округу Москвы (Чертаново, Бутово и Ясенево). Он собрал порядка 15 тысяч подписей местных жителей, поддержавших его выдвижение, однако, как ранее писал Sobesednik.ru, в результате проверки МВД были по разным причинам забракованы 1594 подписи при допустимом пороге 745. В итоге Юнеман обратился в ОП Москвы с просьбой оказать ему содействие в решении этого вопроса.

«Так как в Москве ни одному кандидату, представившему необходимое количество подписей, не было отказано в регистрации, просим Вас вынести этот случай на отдельный аудит рабочей группы, в которую включены члены Общественного штаба Москвы», — говорится в письме Венедиктова Ермолаеву.

В 2019 году Роман Юнеман баллотировался в Московскую городскую думу. Тогда его подписи приняли, а сам он почти победил кандидата от власти. Главными причинами поражения стало задействованное в округе электронное голосование, давшее аномально высокий процент за его оппонента, и тот факт, что «Умное голосование» Алексея Навального тогда поддержало другую кандидатуру. После этого сам Навальный и его главный технолог Леонид Волков не раз приносили свои извинения в связи с допущенной ошибкой.