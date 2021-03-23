В Москве снят с выборов ещё один независимый кандидат

1594 подписи, собранные штабом 26-летнего кандидата Юнемана, признаны недействительными (допустимый порог 745). Большую часть забраковала «проверка по базе МВД», ещё 250 отсеяли графологи, 189 признаны повторяющимися. «Это полный бред», - написал в фейсбуке Роман, который ранее подробно отчитывался о ходе своей кампании в своём блоге и заявлял о жёстком внутреннем отборе собранных подписей внутри своего штаба.

«Бред номер два» состоит в том, что подписной лист был признан неформатным: «Были сданы полностью форматные листы».

- Мнение 15 тысяч подписей избирателей, которые поддержали моё выдвижение, пытаются выкинуть на помойку, - заявляет Юнеман. - При этом юридически они применили систему двойной «защиты» — очевидно, чтобы не дать нам возможности «отбить» подписи. И если по первой части мы можем оперативно найти подписавшихся людей к заседанию ТИК и доказать, что результаты «проверки» — фейк, то споры по абсурдной второй части могут затянуть весь процесс. Они сделали так, чтобы мы защищались сразу по двум фронтам и не успели отбиться до конца кампании. Тем не менее, закон на нашей стороне, и мы будем оспаривать эти результаты.

Также кандидат обратил внимание на новость ТАСС о «фальсификации подписных листов», которую назвал «заготовкой», поскольку она была опубликована до того, как его штаб получил на руки протокол рабочей группы.

Согласно телефонному опросу Петра Милосердова, в 210-м округе столицы Юнеман занимал третью позицию (за него собирался голосовать каждый десятый опрошенный), при этом разрыв между ним и кандидатами от КПРФ и «Единой России» был несущественным. Такая же картина была в округе и по итогам предыдущей избирательной кампании в Мосгордуму: тогда никому не известному кандидату удалось провести активную кампанию с нуля и претендовать на победу. Возможно, в 2019 году Юнеману помешал проект «Умное голосование» Алексея Навального, который рекомендовал голосовать за коммуниста. Тогда он занял второе место.

Также на выборы в Госдуму не был допущен Лев Шлосберг из партии «Яблоко»: суд отменил решение о его регистрации по иску партии зелёных из-за неких связей с ФБК Алексея Навального, который власти считают иностранным агентом, экстремистской организацией и обвиняют в прочих грехах. Пострадала и КПРФ: экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который должен был идти третьим номером в партийном списке, тоже не будет в Думе. Ему вменяется в вину наличие неких офшоров (якобы владеет акциями компании, зарегистрированной в Белизе, сам кандидат и его партия утверждают, что от этих активов он избавился ещё в 2017 году).

Тем временем ТАСС со ссылкой на «Независимый общественный мониторинг» рапортует о том, что «число отказов в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму минимально». Даже если это так, складывается странная ситуация: по случайному совпадению «отбраковывают» только сильных кандидатов, реально претендующих на победу.