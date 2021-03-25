Сегодня, в 14:51

Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Хованский был арестован 10 июня по обвинению в оправдании терроризма после публикации на Youtube его песни про теракт

Фото: Instagram yurykhovansky

Блогера Юрия Хованского, который арестован по обвинению в оправдании терроризма из-за его песни про «Норд-Ост», внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из перечня, опубликованного на сайте Росфинмониторинга

Фото: Перечень Росфинмониторинга

Напомним, что Хованский был арестован 10 июня в связи с делом об оправдании терроризма, 9 июля в его петербургской квартире был проведен обыск. Он был арестован до 8 августа, затем арест продлили до 8 сентября. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Теги: #хованский

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 22 часа назад

Светлана Тихановская - в интервью Sobesednik.ru: "Путь, который мы прошли, впечатляет"

Общество 6 часов назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 недели назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 2 недели назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 минуты назад

"Все проели и дворцы построили": россияне набросились на Степашина из-за "коммуналки"

Здоровье и дом 6 минут назад

Кандидат медицинских наук: "Лекарств от коронавируса до сих пор нет"

Общество 11 минут назад

"Наши туристы и эту гадость найдут": у россиян своя версия риска завоза лихорадки Марбург в страну

Общество 16 минут назад

Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром

Происшествия 25 минут назад

Плохой улов: Пенсионер поймал на рыбалке линию электропередачи

Общество 43 минуты назад

Коллеги питерского курьера, работающего на костылях, начали сбор средств для него

Происшествия 1 час назад

В Сочи мужчину до смерти избили самокатом

Политика 1 час назад

Хозяином "дачи Януковича" оказался полный тезка высокопоставленного российского дипломата

Общество 1 час назад

ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрений в международном ценовом сговоре

Политика 1 час назад

Красные, потому что в крови?

Политика 2 часа назад

Максим Жаров: Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами

Общество 2 часа назад

Вирусолог раскрыл особенности постковидного синдрома у молодежи

Политика 2 часа назад

"Детище Путина идет ко дну": политолог оценил шансы "Единой России"

Общество 2 часа назад

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права для студентов, в том числе непривитых

Происшествия 4 часа назад

Под Ростовом более 30 детей из разных регионов отравились на тренировочных сборах

Общество 4 часа назад

СК завел уголовное дело против Жданова и Волкова за финансирование экстремистской организации

Происшествия 5 часов назад

Осужденные за угрозы убийством братья сбежали из суда после вынесения приговора

Общество 6 часов назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика