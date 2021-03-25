Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов
Хованский был арестован 10 июня по обвинению в оправдании терроризма после публикации на Youtube его песни про теракт
Блогера Юрия Хованского, который арестован по обвинению в оправдании терроризма из-за его песни про «Норд-Ост», внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из перечня, опубликованного на сайте Росфинмониторинга.
Напомним, что Хованский был арестован 10 июня в связи с делом об оправдании терроризма, 9 июля в его петербургской квартире был проведен обыск. Он был арестован до 8 августа, затем арест продлили до 8 сентября. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
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Рубрика: Общество