Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Напомним, что Хованский был арестован 10 июня в связи с делом об оправдании терроризма, 9 июля в его петербургской квартире был проведен обыск. Он был арестован до 8 августа, затем арест продлили до 8 сентября. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.