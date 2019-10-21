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Блогер Хованский из СИЗО извинился за циничную песню про "Норд-Ост"

С 10 июля блогер находится под арестом из-за своего поступка

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Юрий Хованский

Друг блогера Юрия Хованского Илья Давыдов опубликовал письмо товарища, находящегося в СИЗО «Кресты». Он попросил прощения за исполненную на стриме песню про «Норд-Ост», где он в цинично-ироничной манере воспевал убийство детей определенной национальности во имя одного из регионов РФ.

Напомним, Хованский 10 июня был арестован в связи с делом об оправдании терроризма. 9 июля в его петербургской квартире был проведен обыск.

В письме, которое публикует Давыдов на своей странице в соцсети, Хованский признает, что трагедия в театральном центре 2002 года унесла жизни многих невинных людей.

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню»

, – завершает Хованский письмо, датированное 12 июля. Он отметил, что хотел бы принести извинения публично, но по понятным причинам не имеет доступа к своему YouTube-каналу.

Юрий Хованский имеет более 4 миллионов подписчиков на хостинге и является помощником депутата ЛДПР.

Теги: #YouTube, #Норд-Ост

Рубрика: Общество

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