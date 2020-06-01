Комика арестовали на 10 суток за номер, где он высмеивал арендодателей-ксенофобов

Комика Идрака Мирзализаде приговорили к десяти суткам ареста за шутку про русских квартиросъемщиков. Об этом в своем телеграм-канале «ВЛагерь» сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Судебное разбирательство проходило по статье об унижении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганде ее неполноценности.

В марте юморист в стендап-клубе вел монолог про то, как пытался со своей внешностью снять квартиру в Москве, где часто сдают недвижимость «только славянам». Именно отрывок записи этого выступления послужил поводом для разбирательства.

Конкретно речь шла о шутке: «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

На этот контент в своих эфирах обратил внимание журналист Владимир Соловьев и телеканал «Царьград». Следом запись проанализировали сотрудники прокуратуры.

В зале судебного заседания Идрак пояснил, что шутка, наоборот, высмеивала ксенофобию. Его монолог был представлен перед узким кругом лиц, которые понимали комичность ситуации в контексте. Сам Идрак Мирзализаде вину не признал, но раскаялся перед теми, кто увидел эти отрывки вне полной записи.