Стендап-комика Идрака Мирзализаде избили в центре Москвы из-за обвинений в русофобии

Известного стенд-ап комика Идрака Мирзализаде избили в центре Москвы после публикации фрагмента его выступления на YouTube-канале Владимира Соловьева и телеканала «Царьград», в котором они объявили комика русофобом. Об этом Мирзализаде написал в своем Instagram, а также опубликовал видео нападения.

Нападение произошло 23 июня рядом с «Кофеманией», где Идрак находился вместе с другим комиком Кириллом Селегеем. Двое неизвестных следили за ними, а потом напали около остановки.

«За последний месяц мне пришло несколько тысяч угроз, а два дня назад на меня совершили нападение в центре Москвы. Нападение было мотивировано денежным вознаграждением», — пишет он.

По его словам, причиной стало распространение фрагмента его выступления, вырванного из контекста. Комедиант добавил, что информация была подана некоторыми СМИ будто он русофоб и оскорбляет русский народ.

Он считает, что эта история могла быстро закончиться, если бы не сообщества, которые провоцировали людей, манипулируя их чувствами.

«Раньше эти люди занимались только травлей, а сейчас перешли к тому, что платят деньги за нападения. Пользуясь безнаказанностью, администраторы этих сообществ подстрекают обычных людей на преступления. Я не юрист, не политик, и не журналист, я просто комик и рассказываю о том, что со мной произошло, но у меня есть ресурс, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Также администрации платформ (Телеграм и ВК) должны контролировать происходящее на их площадках», заключил он.

На представленных Мирзализаде скриншотах видно, что некий Telegram-канал предлагал 50 тысяч рублей за видео нападения на комика, а вскоре увеличил эту сумму до 94 тысяч.