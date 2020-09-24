Лев Шлосберг: Мы ведем избирательную кампанию военного времени

Теперь его по тем же основаниям снимают с выборов в Госдуму, куда он баллотируется по 207-му одномандатному округу в Москве. Кто за этим стоит – можно только догадываться, а исполнителем стал кандидат по тому же округу от «Зеленых» Андрей Пангаев, подавший иск о снятии Шлосберга с избирательной гонки. Суд проходил фактически в закрытом режиме.

– Лев Маркович, вы уже получили на руки решение суда?

– Да, мы получили решение суда, затем получили дополнительные материалы по делу, затем получили протокол судебного заседания – он был для нас очень важен, и наконец мы подали апелляционную жалобу. Кроме того, партия «Яблоко» оспорила решение суда, потому что ее не допустили в процесс в качестве заинтересованного лица. Это является отдельным самостоятельным основанием для отмены судебного решения.

– Собственно, а какие были к вам претензии у этого гражданина Пангаева?

– Мы чуть позже выпустим релиз, сейчас материал вычитывают юристы.

Это очень грубая и наглая попытка представить дело таким образом, что суд может одновременно рассматривать вопрос о якобы причастности гражданина к экстремистской организации и лишении его пассивного избирательного права (права выдвигать свою кандидатуру на выборах. - Прим. Sobesednik.ru). То есть это попытка смешать в одном флаконе все, что хочется смешать. Закон этого не позволяет.

Особенность этого процесса в том, что позиция заявителя, которую, к сожалению, принял суд, не соответствует тому самому федеральному закону Клишаса, который был принят и вступил в силу в июне этого года. В котором установлена возможность лишения избирательных прав граждан, причастных к той или иной экстремистской организации. Там прописано, при каких обстоятельствах это лишение прав может состояться.

– Ну да, там требуется отдельное решение суда по каждому пункту.

– А в моем деле эти обстоятельства отсутствуют полностью Но истец и суды принимают решения, не обращая внимания на принятые репрессивные законы. Теперь его по тем же основаниям снимают с выборов в Госдуму, куда он баллотируется по 207-му одномандатному округу в Москве. Кто за этим стоит – можно только догадываться, а исполнителем стал кандидат по тому же округу от «Зеленых» Андрей Пангаев, подавший иск о снятии Шлосберга с избирательной гонки. Суд проходил фактически в закрытом режиме.