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"Называйте меня Алексей Док Браун Навальный": оппозиционер прокомментировал новое дело против него

По словам Навального, он обвиняется в совершении преступления с использованием машины времени

Фото: Instagram navalny

Отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал новое уголовное дело против него, в котором он обвиняется в «создании организации, посягающей на личность и права граждан». Пост об этом он написал в своем Instagram.

«Ну а теперь называйте меня Алексей «Док Браун» Навальный или Марти Макнавальный. Потому что с позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени», – пишет Навальный. 

Как рассказал политик, ознакомившись с текстом обвинения, оно связано с созданием им в 2011 году ФБК*, доказательством его преступления служит то, что 10 лет спустя суд признал ФБК экстремистской организацией.

«Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза», – подчеркнул он. По его словам, преступление по этой статье может быть только умышленным, и значит единственный способ его совершения выглядит так, что после признания ФБК* экстремистским он вернулся на машине времени в прошлое и зарегистрировал его. 

«В 2021 году я решил стать экстремистом и нарушить права ряда милейших граждан, заработавших миллиарды на коррупции. (...) И придумал: мотну-ка я в прошлое и зарегистрирую организацию, «посягающую на личность и права граждан». - Сказано - сделано. Прямо из камеры СИЗО я полетел в 2011 год и зарегистрировал ФБК*», – заявил оппозиционер. 

«Ну что же, хорошо хоть следователь путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы все поймете», – написал политик и добавил, что допустил одну ошибку, когда «возвращался» в 2011 год, – не купил биткоинов. 

* ФБК признан в России экстремистской организацией

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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