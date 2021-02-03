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Новое дело Навального: Политика обвинили в создании НКО, посягающей на права граждан

СКР обвиняет Алексея Навального в том, что в январе он участвовал в организации "несогласованных" митингов

Фото: Instagram

Алексей Навальный

Следственный комитет опубликовал пресс-релиз о расследовании уголовного дела в отношении оппозиционного политика Алексея Навального.

Находящегося в колонии оппозиционера обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который был признан в России иностранным агентом и запрещен, а затем ликвидирован как экстремистская организация.

«В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», – утверждается в релизе СКР.

При этом в релизе используются словосочетания «несогласованные митинги», под которыми понимают акции, проходившие в России в январе текущего года.

«Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения», – указано в релизе за подписью официального представителя СК России Светланы Петренко.

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