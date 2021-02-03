Мосгорсуд снял Льва Шлосберга с выборов по одномандатному округу в Москве

Депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг сообщил, что по жалобе одного из его конкурентов из партии «Зеленые» Московский городской суд принял решение о снятии его кандидатуры с выборов в Государственную думу по одномандатному округу в Москве. Решение ещё не вступило в силу.

Шлосберг также сообщает, что юристов «Яблока» к процессу не допустили, ему пришлось привлекать собственного защитника.

«Решение суда будет получено нами (...) и обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым», — комментирует Шлосберг. Он также пишет, что продолжит избирательную кампанию.

Лев Шлосберг выдвигается в Думу по 207 одномандатному округу в Москве, а также через региональный список Псковской области от «Яблока». Ранее псковский избирком решил не допустить его до местных выборов из-за якобы связи с экстремистами, о которой сообщил Минюст, однако в тот же день Шлосберг был допущен до выборов в Москве и сутки спустя псковский избирком тоже зарегистрировал кандидата по списку.

Чем обуславливается новое снятие, Шлосбрег не уточняет. Как пишет соратник Алексея Навального Леонид Волков, это также объясняется якобы связью яблочника с «экстремистской организацией», под которой подразумеваются структуры Навального:

«3 августа Лев Шлосберг был в Пскове экстремист, а в Москве не экстремист. 9 августа Лев Шлосберг стал в Москве экстремист, а в Пскове не экстремист, — пишет Волков. — Значит я неправ был, значит были шансы [на победу] в Москве у него: иначе б не снимали».

Он считает, что такие решения избиркомов превращают выборы в Госдуму в «балаган», объясняя это желанием власти снизить явку.