"Сторонники Навального – наши избиратели": Лев Шлосберг ответил Явлинскому

Депутат Псковского областного Собрания, председатель местного отделения партии «Яблоко» и один из трех основных экс-канидатов на пост её председателя Лев Шлосберг написал открытое письмо на имя основателя «Яблока» Григория Явлинского. Отвечая на критику в адрес Алексея Навального, он призвал Явлинского не отступать от собственных принципов и воздержаться от неактуальных оценок в адрес политика, а вместо этого заняться настоящей партийной работой и объединить весь демократический электорат, а не узкий круг сторонников партии.

Он пояснил Явлинскому, что критика Навального, пусть и объективная и непопулярная, имеет право на существование, однако, когда политик находится в заключении, не время выступать с ней, потому что это отвращает от партии всех потенциальных сторонников.

«В начале века в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей заключённого в колонию Михаила Ходорковского Вы ответили, что не будете оценивать мнение человека, находящегося в российской тюрьме. Эта позиция была, на мой взгляд, этически точной при наличии разногласий (...) Я не вижу никаких оснований для Вас, чтобы отступить от своей же, ранее сформулированной позиции», — пишет Шлосберг.

Он обращает внимание на то, что вокруг фигуры Навального сейчас происходит политизация большого количества людей, которым нужны представители из числа системных партий, которые бы смогли отстаивать их мнение в структурах власти: «Ключевой вопрос: какие политики, какая политическая сила защитит этих людей, станет их законным политическим представителем. Для политической партии и её лидеров — это вопрос выполнения своей миссии и своей практической политической работы». И главной задачей «Яблока», которое оказалось единственной независимой партией, имеющей право выдвигать людей на выборы без сбора подписей, Шлосберг видит объединение всех этих людей — «увидеть, понять и поддержать миллионы людей, пришедших в политику, в том числе людей, вышедших с открытым протестом на мирные акции с требованием свободы в январе и феврале 2021 года».

«Или наша партия сможет стать представителями этих граждан, или мы останемся без избирателей — единственного кислорода политических партий».

При этом Шлосберг отметил, что сторонники Навального по сути выступают потенциальными избирателями «Яблока», «потому что они являются сторонниками свободы»: «Эти люди — не введённая кем-то злонамеренно в заблуждение молодежь, а граждане, осознающие своё законное место в политике. Они наша главная общественная аудитория, потому что им жизненно необходимы политические представители».

И если партия не сможет сейчас аккумулировать эти голоса, то сама партийная деятельность не будет иметь смысла, ведь её суть и долг, как уверен Шлосберг, заключается именно в функции представительства: «Вы смогли сохранить партию в течение почти 30 лет. Но партии и политики выживают для того, чтобы объединять общество и побеждать, менять власть, приходить к власти и менять политику. Только для этого мы необходимы людям».

Он добавляет, что победителями на любых выборах являются не политики, а избиратели: «Без них мы не можем сделать абсолютно ничего». И наличие политических разногласий или «неудачные» заявления не должны стать препятствием в этом.

Шлосбег предлагает Явлинскому «оглянуться вокруг», осмотреть «миллионы людей», которые нуждаются в политическом представительстве и «встать рядом с ним в первом ряду сопротивления диктатуре».