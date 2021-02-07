Штаб Навального не откажется от поддержки кандидатов "Яблока" из-за Явлинского

Соратники Алексея Навального раскритиковали заявление главы Федерального комитета «Яблока» Григория Явлинского и даже предложили партии исключить его за причинение политического ущерба, однако призвали не приравнивать его ко всей партии, добавив, что на их поддержке её кандидатов это никак не отразится.

В ответ на открытую критику Явлинского в адрес Навального глава сети региональных штабов политика Леонид Волков обращает внимание, что для этого выпада выбран не самый подходящий момент. Напомним, что Навальный сейчас находится в месте лишения свободы. Он напоминает партии про их частые скандалы с исключением людей, опорочивших её имя, и предлагает провести ту же процедуру в отношении самого Явлинского: «Ни одна партия в истории России не исключила столько членов "за нанесение политического ущерба" сколько партия "Яблоко".

Явлинский нанес сейчас огромный политический ущерб? Очевидно. Исключайте его нахрен, и осенью можно будет сделать отличную коалицию».

Тем не менее директор ФБК* Иван Жданов поспешил оговориться, что даже в случае, если Явлинский в партии останется, «Яблоко» все равно может рассчитывать на поддержку соратников Навального. Он отмечает, что партия и Явлинский — это «разные сущности» и, несмотря на его большое влияние внутри «Яблока», там есть и люди с другой позицией.

«Умное голосование как рекомендовало голосовать за наиболее сильного кандидата против едросов, так и будет. Партийная принадлежность не имеет значения»,

— пишет Жданов, добавляя слова сожаления, что Явлинский такими высказываниями «стирает отличия "Яблока" от других партий, где тоже есть хорошие люди, но лидеры Зюгановы». Напомним, что лидеры всех парламентских партий ранее успели выступить с критикой в адрес Навального, однако «Умное голосование» традиционно чаще всего поддерживает именно их кандидатов.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»