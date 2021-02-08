Рыбаков: "Яблоко" полностью разделяет тезисы Явлинского в критике Навального

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков завил, что позиция, которую транслировал в своей статье с жесткой критикой в адрес политика Алексея Навального основатель партии Григорий Явлинский, не является чем-то новым, а общепринята в «Яблоке». Он заверил, что те, кто осуждают его, просто не успели понять партийные принципы.

«Есть около 100 человек из 30 тысяч членов "Яблока", которые не согласны с позицией Явлинского», — заверил Рыбаков (цитата по РБК). «В партии есть люди, которые пришли в "Яблоко" не так давно и, видимо, только сейчас открыли для себя ее основы. Будем вести разъяснительную работу», — приводит его слова Znak.com.

При этом Рыбаков уверяет, что повода исключать Явлинского из партии, как это предлагал сделать руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, нет.

К позиции же бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который сразу после выхода статьи заявил, что более не готов баллотировать в Госдуму от партии «Яблоко», Рыбаков «никак» не относится: «Бывают люди, которые очень стремительно меняют свои планы», — ответил он.

При этом сам Ройзман объясняет, что вариант с «Яблоком» для него действительно был основным, но теперь он вынужден вновь возвращаться к предложениям от других партии, готовых его поддержать: «Рассчитывать на местное отделение я не мог, а мог рассчитывать только на Явлинского, с которым у меня добрые отношения. Но сейчас многое стало делиться на черное и белое, поэтому в силу последнего его шага выдвижение стало для меня невозможным».

Вариант с самовыдвижением через сбор подписей Ройзман считает самым правильным для политиков, но, учитывая практики ЦИК не допускать кандидатов из-за испорченных подписей, вынужден от него отказаться — он считает, это «вариант камикадзе».