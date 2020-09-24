Сегодня, в 18:18

Лев Шлосберг: Эти выборы власть уже проиграла

Известный политик, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг сегодня был снят с выборов в псковское Заксобрание

Фото: Facebook

Поводом для снятия лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга с выборов в псковское Заксобрание стала его якобы «причастность к экстремистской деятельности».

– Избирательная комиcсия области сегодня изъяла из списка «Яблока» двух кандидатов: меня и Николая Кузьмина, – прокомментировал происходящее сам Лев Шлосберг. – Обвинили нас в причастности к деятельности ФБК*, хотя мы к ним никакого отношения не имеем.

И одновременно с этим сегодня в Москве окружная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 207. Решение областной избирательной комиссии, конечно же, будет обжаловано. Оно не основано на законе.

Власть боится выборов. Власть боится проиграть. Уровень недовольства общества очень высок: он достаточен для того, чтобы сменить власть. Поэтому сейчас выборы защищают и от избирателей, и то кандидатов. В моральном отношении власти уже проиграли эти выборы.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан российскими властями иноагентом и экстремистской организацией. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Мосгорсуда состоится 4 августа в 10.00

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