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Путин назвал "абсолютно беспрецедентными" лесные пожары и наводнения в России

Президень призвал "системно" работать над экологической и климатической повесткой

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ликвидации последствий природных катастроф в России призвал «системно» работать над экологической и климатической повесткой и оценил масштаб бедствий в российских регионов.

«Конечно, мы видим... что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер, — заявил глава государства. — Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись». В качестве конкретных примеров он привел лесные пожары в Якутии и участившие на юге России, в Крыму и на Кубани, случаи потопов.

Президент Путин поручил профильным ведомствам быть готовыми в случае необходимости эвакуировать жителей из прилегающих к зонам природных катаклизмов населенных пунктов, даже если там нет прямой угрозы распространения пожара. Он обратил внимание, что крайне неблагоприятное влияние на жителей может оказать даже дым.

Напомним, что в Краснодарском крае ранее были эвакуированы из лагерей более 900 детей. В регионе произошли подтопления, в синоптики обещают там дожди и даже смерчи. 

Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба введен уже в четырех регионах страны: в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и в Еврейской АО. Одновременно лесные пожары продолжают бушевать в Якутии и в Иркутской области.

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