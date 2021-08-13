Главное к 14 августа: обращение комиков, катаклизмы на юге, прощание с Ковалевым, переезд Средиземья

В Сахаровском центре в Москве прошла церемония прощания с известным правозащитником Сергеем Ковалевым. Туда пришли, в частности, Николай Сванидзе, Владимир Кара-Мурза, Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Лев Шлосбер, Николай Рыбаков, Лев Пономарев (объявлен СМИ-«иностранным агентом») и многие другие. На прощании с ним также присутствовали официальные представители ряда европейских стран, включая замглавы европейского представительства в РФ.

– Он верил в демократическое будущее своей Родины, где соблюдаются права и свободы человека и где все равны перед законом. Ушёл великий человек, которого никто не заменит», – передает его слова пресс-служба ЕС.

Однако вице-спикер польского сената Богдан Борусевич посетить церемонию не смог: он собирался лететь, когда неожиданно для себя узнал, что с 2015 года ему запрещен въезд в Россию. Цветы от его имени на похоронах возложил посол Польши в Москве.

– Я поражен. Это не только прощание с общественным деятелем, потому что Ковалев уже давно перестал быть политиком, но и с человеком, которого я знал и очень ценил... Неужели российские власти борются еще и с теми своими противниками, которые уже покинули этот мир?» – не понимает Борусевич (цитата по Deutsche Welle).

Суд в Казани признал кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблока» Елену Изотову связанной с экстремистской организацией и снял с выборов. Ни он, ни её представитель на заседании суда прийти не смогли. Как пишет «Новая газета», изучившая документы обвинения, «экстремизм» политика заключается в том, что она требовала в Сети «немедленного освобождения Алексея Навального и иных лиц» (цитата по прокуратуре) и предлагала подписать петицию в поддержку адвоката Ивана Павлова. Кроме того, утверждается, что она связана с «командой Навального», звала людей на согласованные митинги и призывала работать наблюдателями на выборах.

«Как же важно исполнить приказ, не соблюдая законы РФ», — комментирует Изотова решение суда.

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности за июль. Всего за месяц скончались 17 237 человек, что на 6464 превышает аналогичный показатель в июле 2020 года, то есть рост составил почти 60%. В 6583 случаях умерший болел ковидом. В ведомстве объясняют, что высокий уровень смертности, в том числе среди больных с ковидом, во многом обусловлен жарой.

Десятки российских стендап-комиков записали видеообращение в поддержку своего коллеги Идрака Мирзализаде, которому суд назначил арест на 10 суток за вырванную из контекста шутку про русских. Многие их них русские по национальности. Первым на шутку обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев, после высказываний которого и началась информационная кампания против комика.

Стендаперы в своем обращении заявляют, что сажать за шутки, даже не слишком удачные, недопустимо — для комиков уже есть наказание: когда люди не смеются над их словами. «10 суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент», — говорит в ролике один из них. Другой добавляет, что на шутку действительно можно обидеться, но только если захотеть, ведь комик по умолчанию не ставит перед собой цель обидеть кого-то: «Обида — это выбор».