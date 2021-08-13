Главное к 14 августа: обращение комиков, катаклизмы на юге, прощание с Ковалевым, переезд Средиземья
"Властелин колец" переедет, комики вступились за коллегу, юг России накроют сильные ливни. Главное к утру субботы
В Сахаровском центре в Москве прошла церемония прощания с известным правозащитником Сергеем Ковалевым. Туда пришли, в частности, Николай Сванидзе, Владимир Кара-Мурза, Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Лев Шлосбер, Николай Рыбаков, Лев Пономарев (объявлен СМИ-«иностранным агентом») и многие другие. На прощании с ним также присутствовали официальные представители ряда европейских стран, включая замглавы европейского представительства в РФ.
– Он верил в демократическое будущее своей Родины, где соблюдаются права и свободы человека и где все равны перед законом. Ушёл великий человек, которого никто не заменит», – передает его слова пресс-служба ЕС.
Однако вице-спикер польского сената Богдан Борусевич посетить церемонию не смог: он собирался лететь, когда неожиданно для себя узнал, что с 2015 года ему запрещен въезд в Россию. Цветы от его имени на похоронах возложил посол Польши в Москве.
– Я поражен. Это не только прощание с общественным деятелем, потому что Ковалев уже давно перестал быть политиком, но и с человеком, которого я знал и очень ценил... Неужели российские власти борются еще и с теми своими противниками, которые уже покинули этот мир?» – не понимает Борусевич (цитата по Deutsche Welle).
Суд в Казани признал кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблока» Елену Изотову связанной с экстремистской организацией и снял с выборов. Ни он, ни её представитель на заседании суда прийти не смогли. Как пишет «Новая газета», изучившая документы обвинения, «экстремизм» политика заключается в том, что она требовала в Сети «немедленного освобождения Алексея Навального и иных лиц» (цитата по прокуратуре) и предлагала подписать петицию в поддержку адвоката Ивана Павлова. Кроме того, утверждается, что она связана с «командой Навального», звала людей на согласованные митинги и призывала работать наблюдателями на выборах.
«Как же важно исполнить приказ, не соблюдая законы РФ», — комментирует Изотова решение суда.
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности за июль. Всего за месяц скончались 17 237 человек, что на 6464 превышает аналогичный показатель в июле 2020 года, то есть рост составил почти 60%. В 6583 случаях умерший болел ковидом. В ведомстве объясняют, что высокий уровень смертности, в том числе среди больных с ковидом, во многом обусловлен жарой.
Десятки российских стендап-комиков записали видеообращение в поддержку своего коллеги Идрака Мирзализаде, которому суд назначил арест на 10 суток за вырванную из контекста шутку про русских. Многие их них русские по национальности. Первым на шутку обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев, после высказываний которого и началась информационная кампания против комика.
Стендаперы в своем обращении заявляют, что сажать за шутки, даже не слишком удачные, недопустимо — для комиков уже есть наказание: когда люди не смеются над их словами. «10 суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент», — говорит в ролике один из них. Другой добавляет, что на шутку действительно можно обидеться, но только если захотеть, ведь комик по умолчанию не ставит перед собой цель обидеть кого-то: «Обида — это выбор».
Сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи, которого, по данным СМИ Росси хочет видеть во главе Ливии, намерены арестовать. Ордер на это выдала военная прокуратура Ливии. Ему вменяют связь с российскими наемниками из ЧВК «Вагнер», связанной с Евгением Пригожиным, пишет The Libya Observer. Вагнеровцы воюют на стороне неправительственных сил, возглавляемых Халифом Хафтаром.
Союза налогоплательщиков Германии подсчитал будущую пенсию канцлера Германии Ангелы Меркель. Как передает Focus, она будет получать по 15 тысяч евро или около 1,3 млн рублей в месяц. Сейчас её зарплата составляет 35 тысяч евро. Также она сможет рассчитывать на собственный аппарат из двух помощников, секретаря и водителя. Ранее стало известно, что перед тем как покинуть кресло канцлера, Меркель встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Роман Вильфанд из Гидрометцентра прогнозирует в субботу и воскресенье сильные ливни и грозы с градом на юге России: в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе Красноярского края, передает ТАСС. В Крыму ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, а Краснодарском крае возможно формирование смерчей над морем.
В связи с угрозой МЧС уже эвакуировали более 900 детей из лагерей в Краснодарском крае. В результате дождей там снова наблюдаются подтопления.
Съемки сериала по вселенной «Властелина колец» пройдут не в Новой Зеландии, где снимали оригинальную трилогию, а в Великобритании. Об этом пишет Variety со ссылкой на решение Amazon. Первый сезон сериала также снимался в Новой Зеландии. Причина такого решения не называется, хотя The Guardian излагает позицию, что это может быть связано с интересами фонда, обладающего правами на произведения Толкина. Власти Новой Зеландии выразили разочарование таким решением, отметив, что предлагали проекту значительные льготы.
Теги: #Юмор, #Польша, #Погода, #Выборы в Госдуму, #Коронавирус, #Ангела Меркель, #сериал
Рубрика: Общество