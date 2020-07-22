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Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в конце грядущей недели

Это будут последние визиты канцлера Германии в текущем статусе. В сентябре она покинет пост

Фото: Global Look Press

Официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт сообщил, что в пятницу, 20 августа в Москву прибудет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Цель визита пока не уточняется, детали появятся позже. Но при это представитель правительства подтвердил, что пройдет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле, по информации «РИА Новости», подтверждают, что встреча состоится для обсуждения двусторонних отношений, а также региональных и международных вопросов.

Вместе с тем известно, что 22 августа Ангела Меркель прибудет в Киев для того, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С главой правительство Украины Меркель обсудят вопросы гарантий Германии в случае запуска «Северного потока 2» и военную ситуацию на территории Донбасса.

Эти визиты Меркель в текущем статусе станут последними. В сентябре после выборов она покинет должность.

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