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[14:02]На рынке в Коврове ревнивый муж взорвал гранату. Три человека пострадали
[13:35]В Германии с начала года против исламистов возбудили 320 дел о терроризме
[12:55]Пашинян показал живого наемника. Иран обеспокоен наличием террористов в Карабахе
[12:27]Блогера оштрафовали за критику Конституции без достаточных аргументов
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31 октября, суббота

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[18:00]В Москве задержан мужчина, атаковавший двух полицейских
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[10:08]Землетрясение в Турции и проверка "Спутника V" на 60+. Новости к утру 31 октября

30 октября, пятница

[19:30]Каждый десятый девятиклассник: в Сети вышел фильм о сельских школах
[17:25]Антитела к COVID-19 выявили у тех, кто никогда не болел
[15:18]Хабиб Нурмагомедов назвал президента Франции "тварью"
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[12:46]В Екатеринбурге пикетирующих мэрию таксистов пригласили на встречу с ГИБДД
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Кремль дал голову на отсечение. Итоги недели одним предложением

Политика
18:25, 01 ноября 2020

Кремль дал голову на отсечение. Итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

«Гражданин, товарищ, барин», — обращался к прохожим беспризорник в одном старом советском фильме, желая угодить всем вне зависимости от их социального статуса и политических предпочтений, — удивительно, но такой же тактики решил придерживаться и Кремль в споре о карикатурах Шарли Эбдо на пророка Мухамменда, переросших из картинок пятилетней давности в серию терактов во Франции и за её пределами

«Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно»,

 — занял не слишком принципиальную позицию г-н Песков на фоне большой общественной кампании против Макрона и Франции, поддерживаемой чеченским руководством, включая лично Рамзана Кадырова, прокомментировавшего теракты в стиле «сама виновата» и почти открыто угрожавшего Макрону «очень трагическими» последствиями,

однако куда жестче в этом отношении выступает соратник Кадырова, чеченский муфтий Межиев, фактически в открытую призывающий мстить любому французу, поддержавшему Макрона, а масла в огонь подливает своими публикациями на 25 миллионную аудиторию борец Хабиб Нурмагамедов, — все их выступления едва ли вписываются в российское законодательство

«Если это не столь любимое российскими силовиками "оправдание терроризма" и экстремизм, то что тогда вообще можно так называть?» 

пишет уральский политолог Федор Крашенинников, причем «оскорбленные чувства» в нашем правовом поле вовсе не являются смягчающим обстоятельством, а за приведенные статьи УК в теории грозит до шести лет лишения свободы

но разве грозят эти санкции тому же Кадырову, особенно учитывая, что единственным комментарием Кремля на этот счет стало указание на то, что внешняя политика определяется главой государства, а не губернаторами — в ответ Кадыров заявил, что ему вовсе не нужно быть формальным главой региона, чтобы (добавим мы) оставаться его руководителем фактически, — да, это дерзость, но от Жириновского, сказавшего примерно то же, Кадыров вообще потребовал публичных извинений, хотя пока Кремлю удается держать ситуацию под контролем: глава Чечни после двух дней несогласованных митингов на Якиманке (разогнали его лишь на второй день после сожженных фотографий Макрона) все же попросил собратьев отказаться от акций «возле посольств Франции в нашей стране», однако какие могут быть гарантии, что ситуация не изменится, если Патрушев уже открыто заявляет об активизации деятельности в России радикалов, стремящихся привлечь молодежь к терактам или, как он сам выразился, распространению 

«идеологий субкультур, отрицающих сложившиеся в обществе нормы морали и нравственности, способствующих формированию сообществ экстремистской и террористической направленности», 

— отсюда и вопрос, насколько в состоянии пока российское руководство договориться с исламскими лидерами, что будет, когда Кадыров потребует извинений от Пескова, Патрушева или, прости Господи, от Владимира Путина, и готовы ли в Кремле дать голову на отсечение (извините за неуместный каламбур), что в Москве не начнутся казни французов, 

а пока внимание главным образом сосредоточено вокруг коронавируса и коронакризиса, который может привести к кризису неплатежей, если правительство не раскошелится на новые меры поддержки бизнеса, ведь ситуация в экономике так себе, и уже давно: 

«Чтобы более десяти лет оставаться практически с минимальным ростом в пределах 1%, такого даже в советское время не было. Можно и глубже копнуть — с середины ХIХ века. Если не считать войн и революций»,

оценил её состояние Кудрин, последовательно призывающий не сокращать расходы бюджета, чтобы не создавать дополнительного давления на бизнес, ему и так сейчас нелегко, как, кстати, и РПЦ, у главы которой, патриарха Кирилла нашли недвижимость на 250 млн, хотя деньги-то это, признаться, по меркам наших чиновников не такие уж большие, но для работающего пенсионера — вполне, даже и без индексаций, которые Силуанов делать не намерен, кто бы что в Госдуме не говорил, тем более что Дума не вечная, вот в следующем году её могут обновить довольно радикально, особенно, если там действительно появится «Союз добровольцев Донбасса», связанный с одиозным олигархом Малофеевым и вроде как ушедшим из Кремля Сурковым,

хотя такие «добровольцы» вскоре понадобятся в Армении, куда Россия по просьбе Пашиняна вроде как согласилась послать войска, если Баку решит пойти дальше Карабаха, но пока нам с избытком хватает и войны с коронавирусом, которую мы проигрываем, особенно в регионах, где не хватает ни мест, ни аппаратов ИВЛ, ни кислорода (зато цензуры в избытке), а после вероятной победы Байдена на выборах 3 ноября в США внешних проблем явно добавится и помимо минского Джона Макклейна, который обещает рубить руки протестующих, отчислять студентов и не пускает их в страну, а потом «спиной к спине [с Путиным] будет стоять и отстреливаться» — ведь «других друзей нет».

Тема: "Уханьский" коронавирус Лукашенко

Теги: #Госдума #Исламизм #ДНР ЛНР #Пенсии #Песков #Чечня #Нагорный Карабах #Теракты во Франции #Армения #РПЦ #Франция #Кадыров #Кудрин

Рубрика: Политика

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