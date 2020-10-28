"Пенсия – это компенсация за утраченный заработок" – Силуанов о пенсии работающих

Из слов министра финансов России Антона Силуанова следует, что государство, возможно, и не должно выплачивать пенсии работающим пенсионерам, речи об их индексации вообще не идет. Согласно логике Минфина, пенсии являются компенсацией за утраченный заработок, а если он не утрачен, то не нужна и компенсация, следует из слов министра.

«Позиция наша следующая. Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен, — объясняет Силуанов. — Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию.

(...) Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию» (цитата по ТАСС).

При этом министр также отмечает, что зарплаты согласно официальной статистике растут быстрее инфляции и будет «не совсем справедливо», если им также будут повышать пенсионные отчисления. Силуанов считает, что ключевой задачей государства является «поддержка» тех пенсионеров, которые утратили доход.

Согласно определению, указанному на сайте Пенсионного фонда РФ: «Страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности (...)». При этом именно страховая пенсия, взносы на которую в размере от 16 до 22% работодатель платит в бюджет от зарплаты сотрудника, является основной. 6% можно по желанию направить на накопительную часть, но она замораживается уже много лет подряд.

Выплаты работающим гражданам, достигшим пенсионного возраста, тем не менее по закону все же на настоящий момент государство обязано делать, но их индексация была отменена.