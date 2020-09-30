Накопительную часть пенсии предложили отменить из-за манипуляций с ее выплатой

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили отменить накопительный компонент из государственного пенсионного страхования и отказаться от увеличения ожидаемого периода выплат.

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».

В Федерации профсоюзов указывают на то, что к 2021 году накопительная часть будет распределяться на 22 года при начислении пенсий, хотя в России возраст дожития составляет 12 лет для мужчин и 15 лет — для женщин.

Ранее в 2020 году накопительная пенсия была увеличена на 9,13%, таким образом она превысила инфляцию в три раза.

Перерасчет будет сделан беззаявительно с 1 августа. Он коснется 80 тысяч граждан РФ.