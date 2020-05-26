Расходы на перерасчет накопительных пенсий россиян составят более 1,5 млрд

Накопительные пенсии, средний размер которых сейчас составляет 956 рублей, будут повышены в текущем году на 9,13%.

«Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%)», – говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Уточняется, что перерасчет пройдет с 1 августа и коснется 80 тысяч человек.

«Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком», – указывается в сообщении. По данным ПФР, такую пенсию в настоящий момент получают 32 тысячи пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

Отмечается, что расходы на перерасчет выплат составят 1,87 млрд. Из этой суммы 1,53 млрд планируется направить на увеличение накопительных пенсий и 343 млн – на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования – 1 705 рублей.

Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому сумма ежемесячной накопительной пенсии в 2021 году уменьшится из-за увеличения срока накоплений.