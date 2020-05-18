Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличат до 22 лет

Минтруд разработал законопроект, по которому сумма ежемесячной накопительной пенсии в 2021 году уменьшится в связи с увеличением срока накоплений. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев. Именно на этот период будет делиться вся накопительная часть пенсии.

Отмечается, что этот период меняется ежегодно в соответствии с показателями федеральных статистических ведомств о среднем ожидаемом возрасте дожития среди россиян мужского и женского полов.