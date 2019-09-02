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Небольшие накопительные пенсии предложили выплачивать единоразово

Деньги
14:40, 02 сентября 2019

Пенсионный фонд РФ разработал предложение, согласно которому сумма порога накопительной пенсии, которую получатель сможет забрать единоразово, а не ежемесячно, может быть увеличена в 2,4 раза, передает РБК.

Предложение направлено на экспертную оценку в Минфин, Центробанк, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов.

Сейчас накопительная часть пенсии выплачивается единовременно в случае, если сумма ее ежемесячного объема не превышает 5% от суммы общей выплаты. ПФР же предлагает отдавать пенсионеру всю накопительную часть сразу, если ежемесячные выплаты по этой части ниже 20% от суммы прожиточного минимума для пенсионеров.

Глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис отметил, что сегодня на единоразовые выплаты приходит 90% всех накопительных пенсий. В случае увеличения порога это число вырастет на долгосрочную перспективу, поскольку участники системы накопительной пенсии еще не успели обрести такую сумму на счетах, которая была бы адекватно распределена на весь период дожития (в 2020 году он составит 258 месяцев).

Ранее сообщалось, что в сентябре Минфин и ЦБ планируют представить обновленную систему пенсионных накоплений, которая должна стать полностью «добровольной».

Теги: Пенсии

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Дмитрий

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