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Эксперт усомнился в "добровольности" реформы системы пенсионных накоплений

Деньги
17:31, 27 августа 2019

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в сентябре Минфин и Центробанк представят обновленную версию системы накопительных пенсий, сообщает ИА Regnum.

Уточняется, что система будет добровольной и ее модель создавалась из принципа отказа от любых форм воздействия на граждан для вступления в нее. Детали станут известны на презентации в начале осени.

Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин высказал сомнения по поводу добровольного формата обновленной системы. По его словам, перед пенсионной реформой стоит задача обеспечить долгосрочные инвестиции в экономику, а принцип добровольности этому противоречит.

«Те, кто может в этой системе сейчас участвовать и действительно воспользоваться ее плодами, уже заняты в других корпоративных программах или не готовы передавать средства на десятилетия в фонды, так как сегодня деятельность фондов не продемонстрировала готовности приумножать инвестиции», — заявил Хохрин.

 

Теги: Пенсии

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