Госдума в первом чтении "заморозила" накопительную часть пенсии до 2024 года

Законопроект, согласно которому накопительная часть пенсий россиян «замораживается» ещё на один год, был принят Государственной думой в первом чтении. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пояснении к документу депутаты уверяют, что «объем пенсионных прав застрахованных лиц» сокращен не будет.

При принятии проекта бюджет сможет дополнительно сэкономить 669,3 миллиарда рублей, которые должны были пойти в Пенсионный фонд РФ. Предложение было позитивно принято комитетом нижней палаты парламента по труду и социальной политике.

После принятия соответствующего закона в 2018 году накопительная часть пенсии должна была быть «заморожена» до 2021-го, однако в прошлом году Федеральное собрание и президент Владимир Путин утвердили сдвиг даты до конца 2022-го. Теперь же «заморозку» хотят отодвинуть до конца 2023 года.

В первый раз мораторий был введен в силу ещё в 2014 году. С тех пор его регулярно продлевают.