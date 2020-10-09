В Госдуме хотят возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров

В правительство направлено предложение начать вновь индексировать пенсии работающих пенсионеров. С инициативой выступила фракция «Единой Россия» в Государственной думе после того, как идею высказал глава справедливороссов Сергей Миронов.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — приводит ТАСС слова депутата Андрея Исаева.

Среди предложенных моделей перечисляется как одномоментное восстановление индексации, так и поэтапный вариант.

Владимир Путин дал указание правительству РФ рассмотреть эту идею после того, как её во вторник, 6 октября, высказал лидер «Справедливой России».

Как отмечает агентство, предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам уже не раз выносилось на обсуждение, но ни парламент, ни правительство не поддерживали её.