"Победа Байдена станет несчастьем": Джонсон и Нетаньяху пьют валерьянку перед выборами в США

Лидеры многих стран нервничают в ожидании результатов выборов 3 ноября. Ведь от Трампа зависит их политическая судьба.

Ответ на вопрос, кто из власть предержащих волнуется и связывает надежды с переизбранием Дональда Трампа больше других (как там насчет Владимира Путина?), дал ближневосточный обозреватель агентства The Associated Press Джозеф Федерман. Составленный им список был опубликован на днях в канадской газете The Globe and Mail.

Бенджамин Нетаньяху (Израиль)

Список открывает премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. У него, пишет работающий в Иерусалиме аналитик, были непростые отношения с Бараком Обамой. Зато действующий президент удостоился характеристики «величайшего друга» Израиля, когда-либо занимавшего кресло в Белом доме.

«Трамп преподнес Нетаньяху ряд дипломатических подарков, признав Иерусалим столицей Израиля, выйдя из подписанной Обамой ядерной сделки с Ираном и предложив Ближнему Востоку план, дающий Израилю большие преимущества по сравнению с палестинцами. Белый дом помог установить дипломатические связи между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном», – пишет Джозеф Федерман.

Однако дружба Нетаньяху с Трампом шире – с Республиканской партией, опирающейся на евангелических христиан, и имеет свою цену. Благодаря этой дружбе подорвана традиционная «двухпартийная» поддержка Израиля из Вашингтона, в особенности со стороны прогрессивного крыла Демократической партии и американской еврейской общины, в большинстве своем настроенной либерально.

Федерман цитирует Эйтана Гилбоу, эксперта по американо-израильским отношениям израильского университета Bar Ilan: «Для Нетаньяху победа Байдена станет несчастьем». Особенно с учетом того, что Джо Байден уже пообещал в случае своей победы изменить характер отношений Соединенных Штатов Америки с Ираном и Палестиной.

Зато «вытесненные и оскорбленные» Трампом палестинцы не скрывают своих надежд на победу Байдена. Автор статьи цитирует палестинского премьер-министра Мохаммеда Штайе: «Если нам предстоит прожить еще четыре года с президентом Трампом, то пусть нам поможет Всевышний».

Борис Джонсон (Великобритания)

«Напыщенный стиль консервативного премьер-министра и его популистские инстинкты зачастую сравнивают со стилем Трампа, этих политиков связывают дружеские отношения. Трамп назвал британского лидера "отличным парнем", – пишет Джозеф Федерман. – Энтузиазм Трампа в отношении Брекзита помог Джонсону заключить с США торговую сделку, в то время как Великобритания покинула Европейский Союз».

Автор приводит мнение Ким Дэррок, до 2019 года работавшей британским послом в США. Она утверждает, что в случае переизбрания Трампа Джонсон может стать его «лучшим другом в Европе».

Однако и победа Джо Байдена не нанесет существенного ущерба отношениям Лондона и Вашингтона, считает автор статьи.

Си Цзиньпин (Китай)

«Для китайского лидера второй срок Трампа будет означать продолжение жестких торговых и дипломатических схваток и почти ежедневных обвинений по всем статьям, от прав человека до экологии и ситуации в Южно-Китайском море. Нападки Трампа заставляют Китай представлять США как страну, где демократия находится в упадке, страну, переживающую расовые трения и неспособную достойно ответить на вызов коронавируса», – говорится в статье.

«Победа Байдена ситуацию вряд ли улучшит, поскольку под его руководством США могут еще теснее сблизиться со своими союзниками и международными организациями, которые выставят требования к Китаю. Однако политика Байдена может быть более предсказуемой по сравнению с политикой Дональда Трампа и уменьшить шансы прямой конфронтации двух стран», – считает Федерман.

Нарендра Моди (Индия)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в эти недели тоже нервничает, и вот почему, считает аналитик: «Этот правый популист и Трамп похожи по своему стилю лидерства, основанному на эксплуатации националистических настроений». Критики утверждают, что Трамп «не замечает», как его индийский коллега воплощает в жизнь националистическую повестку хинди в ущерб меньшинствам, и что победа действующего американского президента станет своего рода поощрением такой политики.

«Напротив того, Байден и его партнер по гонке Камала Харрис, чья мать родом из Индии, не скрывали своего отношения к принятому в этой стране спорному решению отменить полуавтономию региона Кашмир, преимущественно мусульманского, к положению с религиозными свободами, к нарушениям свободы прессы и новому закону о гражданстве, который представляется дискриминационным в отношении мусульман», – пишет обозреватель The Associated Press на страницах канадской газеты.

Король Салман (Саудовская Аравия) и крон-принц Моххамед бин зайед (Объединенные Арабские Эмираты)

Король Салман

В странах Персидского залива дергаются не меньше. «Король Саудовской Аравии Салман и кронпринц Мохаммед бин Зайед, де-факто правящий Объединенными Арабскими Эмиратами, не испытывали большого восторга от администрации Обамы. Их страны приветствовали инициированный Трампом выход из иранской ядерной сделки и установление санкций, отправивших экономику Ирана в свободное паление, – пишет Джозеф Федерман. – Кроме того, Трамп продолжал оказывать поддержку кронпринцу Мохаммеду бин Салману, несмотря на острую критику после убийства саудовскими агентами корреспондента The Washington Post Джамала Хашогги в конце 2018 года. Трамп наложил вето на резолюцию Сената, которая положила бы конец американской поддержке саудитов и организованной Эмиратами войны в Йемене, приведшей к самому опустошительному в мире гуманитарному кризису».

Аятолла Али Хаменеи (Иран)

Ближневосточные монархи опасаются, что политика Байдена станет продолжением политики Обамы, что США возобновят связи с Ираном и станут уделять больше внимания правам человека. Их устраивает Трамп.

А вот иранский духовный лидер Аятолла Али Хаменеи едва ли желает победы Дональду Трампу. «В 2015 году люди вышли на улицы, приветствуя ядерную сделку и надеясь на нормализацию отношений с Западом. Решение Трампа об одностороннем выходе из сделки привело к тому, что Иран возобновил ядерные разработки. Напряжение выросло благодаря серии инцидентов, достигнув высшей точки в момент иранской ракетной атаки на американские военные формирования в Ираке после того, как американский боевой дрон уничтожил высокопоставленного иранского генерала, – говорится в статье. – Трамп заявил о том, что готов сесть с Ираном за стол переговоров, но только если тот не станет переходить границы ядерной сделки. Новый срок Трампа может вновь довести ситуацию до точки кипения», – считает Федерман.

Родриго Дутерте (Филиппины)

Филиппинский президент Родриго Дутерте, которого некоторые называют «азиатским Трампом» из-за нестандартного политического стиля и вольной лексики, выстроил настолько дружеские связи с нынешним лидером США, что даже призвал американских филиппинцев голосовать за Трампа. В отличие от Обамы, Трамп никогда не придавал значения методам, которые использовал Дутерте, воюя с наркомафией.

Кроме того, однажды суровый филиппинский парень в одном из спичей рекомендовал Бараку Обаме отправляться в ад. «Победа Байдена может сделать отношения еще более враждебными», – уверен аналитик.

Джейр Больсонаро (Бразилия)

Бразильский лидер Джейр Больсонаро последовательно добивался благосклонности Трампа и недавно заявил о том, что желает видеть его переизбранным, говорится в статье. Сын президента, парламентарий Эдуардо Больсонаро позировал в кепке с надписью TRUMP 2020 и американским флагом на митингах в поддержку президента.

«Бразильский президент завоевал кресло, обещая бороться за сохранность окружающей среды и содействовать развитию этой деятельности, особенно в отношении бассейна Амазонки. Трамп, в отличие от некоторых европейских коллег, оставался безучастным, когда на берегах Амазонки полыхали искусственно созданные лесные пожары. Зато уже есть знаки того, что Байден будет более активно побуждать Бразилию защищать экологию», – пишет в канадской газете обозреватель.

Николас Мадуро (Венесуэла)

А вот «осажденный» президент Венесуэлы Николас Мадуро не строит никаких иллюзий: кто бы ни выиграл в Америке 3 ноября, легче ему не станет. Отдавая себе в этом отчет, Мадуро гордо заявил: «Если выборы выиграет Трамп, мы будем иметь с ним дело и победим его. А если выиграет Байден, мы тоже возьмем над ним верх и победим», – пишет Федерман.

Путинская Россия – вне списка

А вот про Россию обозреватель не пишет ничего. Вероятно, по его мнению, Владимир Путин, в отличие от перечисленных в статье лидеров государств, может позволить себе роскошь оставаться безучастным к исходу американских выборов. Или, как минимум, относиться к ним более хладнокровно, чем премьер-министр Израиля, король Саудовской Аравии, кронпринц Объединенных Арабских Эмиратов и духовный лидер Ирана.

Станислав Вырыханов