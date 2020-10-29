Мест нет, умирайте дома: что творится в российских больницах из-за коронавируса

Трупы в подвалах и больные в коридорах – Sobesednik.ru собрал пять самых ярких примеров коллапса в системе здравоохранения.

Пандемия только разгоняется, и до пика, похоже, еще далеко, а российские больницы для «ковидников» уже перегружены и не справляются. Sobesednik.ru собрал пять историй, которые произошли в разных регионах на днях.

1. В Барнауле в больнице №12 телами умерших ковидных пациентов завалили все подвальные помещения. Патологоанатомы не справляются с объемами, они обязаны делать вскрытие всех, у кого в анамнезе была коронавирусная инфекция. «Мы работаем в две смены без выходных, включая субботу и воскресенье, и делаем все возможное для того, чтобы ускорить данный процесс», – говорит главный патологоанатомом Алтайского края Владимир Климачев.

В Барнауле вскрытие делают в трех моргах, жители города хоронят родственников спустя неделю после смерти и позже. В краевом Минздраве проблему признают и планируют привлекать к работе сотрудников профильной кафедры алтайского мединститута и даже студентов.

2. В Омске бригада скорой помощи привезла 70-летнюю пациентку с 80% поражением легких к зданию регионального Минздрава. Женщину не приняли ни в одной городской больнице, мотивировав отказ отсутствием мест. Медики с 11 утра до вечера пытались пристроить тяжело больную пенсионерку, а когда стало понятно, что это невозможно, приехали спросить руководство регионального Минздрава, что им делать.

Омская бригада скорой – герои этой недели, ведь часто даже в таких критических ситуациях пациента просто отправляют лечиться домой.

3. В городе Куйбышев Новосибирской области пациентов с коронавирусом принимают, но размещают на лестничных клетках куйбышевской ЦРБ. Там это единственный ковидный госпиталь, и в него свозят пациентов со всего района. Сейчас там находятся 70 человек, в основном это люди с тяжелым течением болезни, которым нужна кислородная поддержка и постоянное наблюдение медиков.

4. В Великом Новгороде в клинике №2 пациентов с неподтвержденным диагнозом, которые ждут результатов теста, размещают в коридоре. Размещенное в соцсетях видео, на котором полуголый мужчина лежит на каталке в коридоре, вызвало резонанс, и после этого пациентам вроде бы нашлось место в палатах, их перевели в другие учреждения.

Ситуацию прокомментировал новгородский губернатор Андрей Никитин. Он заявил: «Надо понимать, что это эпидемия, это чрезвычайная ситуация. В первую очередь, безусловно, задача врачей – спасти жизнь, а не обеспечить 100% комфорт. Хотя и комфорт тоже важен. Но в целом это ситуация военного госпиталя, это не ситуация санатория, куда вы покупаете путёвку и требуете достойного питания».

5. На прошлой неделе в СМИ появилось информация о смерти 13 пациентов в ростовской больнице №20, перепрофилированной под ковид-госпиталь. Горожане начали писать в соцсетях о нехватке кислорода для ИВЛ, о проблемах с кислородом сообщили и некоторые медики. Губернатор назвал эту информацию фейком, сейчас расследованием инцидента занимаются следователи и прокуратура. Между тем в связи с этим скандалом были уволены министр регионального здравоохранения Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.