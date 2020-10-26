"Ростех" не смог выполнить полученные без тендера госзаказы на аппараты ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ в медицинские учреждения России была частично сорвана из-за невыполнения предприятиями госкорпорации «Ростех» своих обязательств по государственным заказам, удалось выяснить в совместном расследовании Znak.com и волонтерскому проекту RAVEN. Они заявили, что не меньше 10 госконтрактов на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей (из 7,4 миллиарда) не были исполнены, а в качестве наказания государство затребовало с компании всего около 557 миллионов.

Анализируя данные из открытых источников, журналисты и волонтеры пришли к выводу, что в ряде случаев госкорпорация либо не сумела поставить нужное число аппаратов, либо не уложилась в срок.

«Каждый случай, когда аппарат ИВЛ не был поставлен вовремя, потенциально может привести к смерти пациента»,

— комментирует замглавы «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Он также напоминает, что компания имеет значительное влияние на исполнительную власть, так как её руководитель Сергей Чемезов является не только бывшим руководителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, но и близким другом президента РФ Владимира Путина.

Другой специалист юридической службы «Трансперенси» Ирина Соколова отмечает, что региональные власти, пострадавшие от действия предприятий «Ростеха», сделали недостаточно, чтобы, в частности, вернуть потери государству, а также не потребовали внести поставщика в список недобросовестных поставщиков.

Кроме того, Соколова согласна с оценкой главы Минздрава Хабаровского края Александр Витько, который в отзыве на госконтракт заявил о своей обеспокоенности его условием о поставке в период в 150 дней:

«Данное условие вступает в противоречие с требованием пункта 9 части 1 статьи 93 44-ФЗ (Закупка у единственного поставщика для предупреждения ЧС), то есть за этот период можно провести закупку конкурентным способом с наиболее выгодными условиями поставки (цена, срок поставки, условия оплаты)», — указал он.

Шуманов также обратил внимание на то, что остается под вопросом качество поставляемых «Ростехом» аппаратов ИВЛ «Авента-М». Он отмечает, что это «позор на международном уровне»: «Конечно, после пожаров в больницах можно понять настороженность иностранцев по отношению к аппаратам ИВЛ "Авента-М", которые Россия посылала им в качестве гуманитарной помощи», — пояснил он свою мысль.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в США эти аппараты были утилизированы.

Напомним, Росздравнадзор после инцидента с возгоранием приборов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга признал, что в работе Уральского приборостроительного завода, где их производят, есть ряд нарушений. Также эксперты нашли проблемы и в самих аппаратах «Авента-М». Причина возгораний при этом установлена так и не была.