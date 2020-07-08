Росздравнадзор нашел нарушения в аппаратах ИВЛ от "Ростеха" и на его заводе

В ходе внеплановой проверки Уральского приборостроительного завода эксперты Росздравнадзора обнаружили не только нарушения в «производственных процессах» организации, но и «несоответствие» производимых там аппаратов ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной и технической документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате возгорания аппаратов ИВЛ (они применяются в тяжелых случаях коронавируса), произведенных на этом заводе госкорпорацией «Ростех», в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошло два пожара, в результате которых погибли семь человек. После этого «отечественные» (по данным Znak.com, они на 80% состояли из иностранных деталей) аппараты ИВЛ были на время проверки отозваны из всех больниц страны. Следственный комитет также начал проверку в отношении Уральского приборостроительного завода.

При этом в релизе Росздравнадзора отмечается, что обнаружить «прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями» им не удалось. Отметим, из этой формулировки не следует, что пожар произошел не из-за возгорания, а лишь, что службе не удалось выявить её причину.