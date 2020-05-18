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Новости дня

18 мая, понедельник

[22:00]После возгорания аппаратов ИВЛ от "Ростеха" больница Петербурга закупит немецкие
[21:31]В ЦБ объяснили рост инфляции подорожанием лекарств, лимонов и круп
[21:09]Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины в России начнутся через месяц
[20:19]СК, кажется, передумал расследовать геноцид в ВОВ: релиз об этом удалили с сайта
[19:37]Киноцентр "Соловей" стал самым посещаемым, проработав на месяц меньше остальных
[18:34]Глава парламента Дагестана заявил, что жители очень ждут голосования за поправки
[18:04]Ученые выяснили, что пагнолины не заражали человечество COVID-19
[17:52]Мэрия обвинила оштрафованных москвичей в утечке их же персональных данных
[17:07]Путин посетовал на высокую смертность в Дагестане. Оперштаб: там лишь 29 смертей
[17:02]Антитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных
[16:29]В Москве увеличат интервал между тестами на антитела из-за появления очередей
[16:15]Москвичку с инвалидностью оштрафовали за невозможность установить приложение
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[14:57]В Воронеже волонтер "Единой России" продавала продуктовые наборы для нуждающихся
[14:00]Прямая линия с Путиным может не состояться в июне "по понятным причинам"
[13:58]Калифорнийские ученые нашли антитело, которое выводит COVID-19 из организма за 4 дня
[13:36]Миронов призвал Путина выплатить помощь на всех детей, а не от 3 до 16 лет
[12:21]Путина, Трампа и Джонсона уличили в мачизме из-за отказа от использования СИЗ
[11:41]Паспортные данные нарушителей самоизоляции попали в Сеть
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[09:26]Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличат до 22 лет
[08:47]194 тысячи самозанятых москвичей вернут себе налоговые 495 млн рублей
[08:11]Судимому за убийство дали условный срок за призывы сжигать росгвардейцев
[07:37]Москва сэкономит на бордюрах, Китай обиделся на Австралию. Новости к утру 18 мая

17 мая, воскресенье

[18:06]В Бельгии врачи публично пристыдили премьера, приехавшую к ним в больницу
[17:17]В Подмосковье ради путинских доплат привлекли вице-губернатора и спецкомиссию
[16:40]Открытые на 2 дня ТЦ "Мега" снова закрыли в Ленобласти из-за их размеров
[15:50]В состав США может войти новый штат, это решит Конгресс и плебисцит в Пуэрто-Рико
[15:04]Попова заявила, что носить повсюду маски и перчатки придется все лето
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[13:39]"Это совсем не про наших врачей": больницы не скрывают "ковиды", говорит Голикова
[12:43]В Тюменской области заявили о начале снятия карантина с понедельника
[12:01]Фальков: сессии в вузах пройдут по Сети, а студенты просят отсрочки на оплату
[11:15]Коронавирусом за сутки заразились почти 10 тысяч россиян, лишь треть – в Москве
[10:50]Собянин заявил, что к началу июня тест на антитела сможет сдать любой желающий
[10:19]"Внебольничная пневмония", погода и COVID в Подмосковье. Главное к утру 17 мая

16 мая, суббота

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После возгорания аппаратов ИВЛ от "Ростеха" больница Петербурга закупит немецкие

Общество
22:00, 18 мая 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге закупит 84 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Германии, сообщает «Интерфакс».

Ранее они использовали аппараты ИВЛ, собранные на Уральском приборостроительном заводе госкорпорации «Ростех». Однако от их применения отказались после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга (в больнице Святого Георгия), в ходе которых погибли шесть человек, и, как стало известно, возможной причиной которых могло быть возгорание этих устройств.

При этом, как пишет Znak.com, «отечественные» аппараты ИВЛ, произведенные «Ростехом», главой которого является Сергей Чемезов, на самом деле по большей части (80-90%) состояли из компонентов иностранного производства, а назвать их российским можно «только формально». Закупаются, по данным издания, эти детали в Китае и Тайване, однако часть из них имеет американское и европейское происхождение — их приобретали через китайских посредников, чтобы избежать действия санкций.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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