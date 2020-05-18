После возгорания аппаратов ИВЛ от "Ростеха" больница Петербурга закупит немецкие

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге закупит 84 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Германии, сообщает «Интерфакс».

Ранее они использовали аппараты ИВЛ, собранные на Уральском приборостроительном заводе госкорпорации «Ростех». Однако от их применения отказались после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга (в больнице Святого Георгия), в ходе которых погибли шесть человек, и, как стало известно, возможной причиной которых могло быть возгорание этих устройств.

При этом, как пишет Znak.com, «отечественные» аппараты ИВЛ, произведенные «Ростехом», главой которого является Сергей Чемезов, на самом деле по большей части (80-90%) состояли из компонентов иностранного производства, а назвать их российским можно «только формально». Закупаются, по данным издания, эти детали в Китае и Тайване, однако часть из них имеет американское и европейское происхождение — их приобретали через китайских посредников, чтобы избежать действия санкций.