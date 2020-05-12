Росздравнадзор изучает аппараты ИВЛ, загоревшиеся в Москве и Петербурге

Загоревшиеся в московской и петербургской больницах аппараты ИВЛ были произведены на одном и том же заводе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе», – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что сгоревший в столичной больнице аппарат ИВЛ также был произведен на этом заводе.

Ранее стало известно, что рассматриваются несколько версий приведшего к пожару и гибели пяти пациентов возгорания аппарата искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Среди возможных причин инцидента – короткое замыкание, неисправность прибора, перегрузка, а также неправильная эксплуатация устройства. В правоохранительных органах уточнили, что аппарат был новым – его установили в начале мая. Точные причины ЧП в Петербурге выясняются.

В Москве 9 мая из-за возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской больницы. Погибла пожилая женщина, подключенная к аппарату. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание.

В Росздравнадзоре заявили, что эксперты ведомства проверяют качество и безопасность аппаратов, установленных в больницах, где произошли пожары, передает «РИА Новости».