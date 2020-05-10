Пожар в больнице, МВД и "Побои" и самоизоляция Петербурга. Главное к утру 10 мая

В больнице №50 на севере Москвы (ул.Вучетича, 21) произошел пожар. Возгорание случилось в коронавирусном корпусе на первом этаже. Один человек погиб. Эвакуированы были 295 человек. Официально причина пожара пока не называется, прокуратура начала проверку. По данным ТАСС, это произошло из-за неисправности в аппарате ИВЛ. «Интерфакс» объясняет произошедшее тем, что там загорелись личные вещи. По версии одного из очевидцев — загорелся кислородный баллон.

На этом видео – пожар в московской «коронавирусной» больнице. Погиб один пациент, три человека пострадали. Причина: загорелся кислородный баллон в отделении реанимации. pic.twitter.com/m6eIujCksc — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2020

В Санкт-Петербурге режим самоизоляции будет продлен до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Беглов: «Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении мэрии.

В МВД выступили против криминализации «Побоев». По мнению ведомства, уголовная ответственность за это является «несоразмерной» реакцией. Кроме того, там подчеркнули, что поддерживают декриминализацию этой статьи, произведенную ранее. «Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве», — пояснили в пресс-службе МВД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен при любых обстоятельствах заниматься развитием всех без исключения родов войск. «При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Промсвязьбанк начал активно продавать золотые запасы: за март запасы драгоценных металлов банка упали на 92%, сообщает РБК со ссылкой на аналитика банка БКФ Максима Осадчего. Если 1 марта количество золота компании составляло порядка 2 тонн, то к 1 апреля «огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез», достигнув показателя в 0,2 тонны. Напомним, что Промсвязьбанк является опорным для оборонного сектора экономики.