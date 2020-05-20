"Дочка" Ростеха, чьи аппараты ИВЛ загорелись, заявила о кампании в СМИ против неё

Дочерний концерн госкорпорации Ростех «Радиоэлектронные технологии» заявил, что против него начата информационная кампания, направленная на его дискредитацию. Также она, по их мнению, затрагивает Ростех и Уральский приборный завод.

Как говорится в сообщении фирмы, это случилось после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек. В качестве причины инцидентов называется возгорание аппаратов ИВЛ, произведенных Уральским приборным заводом, передает ТАСС.

«На фоне недавней трагедии в больницах Москвы и Санкт-Петербурга развернута массированная информационная кампания, направленная на дискредитацию госкорпорации Ростех, холдинга КРЭТ, Уральского приборного завода, российской промышленности в целом», — говорится в сообщении концерна. Причем у этой инфокампании, уверяют представители «Радиоэлектронных технологий», есть интересанты, которых планируется выявить и наказать: «В связи с изложенным мы намерены принять исчерпывающие меры для защиты законных прав компании и привлечения виновных к ответственности вплоть до уголовной».

Кроме того, в фирме заявили о попытках подкупа сотрудников, чтобы те рассказали разоблачающую её информацию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой из-за пожара, вызванного возгоранием одного из таких аппаратов ИВЛ, погибли пять человек, начала закупку новых аппаратов из Германии.