Загоревшиеся аппараты ИВЛ разрешили использовать. "Ростех" уже выделил 7,3 млрд

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на аппараты ИВЛ «Авента-М», в результате возгорания которых в больницах Москвы и Санкт-Петербурга погибли семь человек. Как пишет ТАСС, документ подписал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Павлюков.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что проверка Росздравнадзора выявила нарушения в работе Уральского приборостроительного завода и несоответствия этих аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации. Впрочем, в ведомстве пояснили, что установить причину их возгорания не удалось, и отметили, что «прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями» не выявлена.

Сразу после соответствующего решения Росздавнадзора на сайте госзакупок структурами «Ростеха» был опубликован тендер на «срочную закупку у единственного поставщика» 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» на сумму в 7,4 миллиарда рублей.

Как заявлял глава госкорпорации Сергей Чемезов ещё до получения разрешения на использование аппаратов, госконтракт остается в силе.