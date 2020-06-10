Аппараты ИВЛ от "Ростеха" отзывают из всех больниц после вызванных ими пожаров

«Отечественные» аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенные структурой «Ростеха», решили отозвать из всех медицинских учреждений после серии пожаров, спровоцированных неполадками в их работе. Об этом говорится в письме Росздравнадзора.

В первой половине мая в московской и петербургской больницах, где были установлены эти аппараты ИВЛ, произошли два пожара, в результате которых погибли семь человек. После этого ведомство запретило их использование на время следствия. В отношении их производителя Уральского приборостроительного завода была начата проверка Следственного комитета, отмечают «Ведомости».

Как выяснили журналисты Znak.com, эти «отечественные» аппараты ИВЛ на 80-90% состояли из деталей зарубежного происхождения. При этом в дочерней компании «Ростеха», занимавшейся их созданием, заявили, что против них начата информационная компания в СМИ, пообещав также выявить и наказать её зачинщиков.