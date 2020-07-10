Чемезов заявил, что госконтракты на поставку загоревшихся аппаратов ИВЛ в силе

По мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, пока рано делать выводы о причинах пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, предположительно вызванных возгоранием произведенных госкорпорацией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Напомним, что в результате возгорания аппаратов в медучреждениях погибли семь человек.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, проверка Росздравнадзора выявила несоответствия этих аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации. Также на Уральском приборостроительном заводе «Ростеха», где изделия были произведены, надзорное ведомство обнаружило нарушения производственных процессов. При этом выявить «прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями» экспертам не удалось. Это, впрочем, означает, что нарушения были, а также подтверждает факт, что сами возгорания произошли, причем на их фоне случились пожары.

Чемезов также не отрицает факт возгорания аппаратов, отмечая лишь что ведомству не удалось выявить их причину. «В настоящее время ведется следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Необходимо провести множество экспертиз как аппаратов, так и условий их эксплуатации», — передает его слова РБК.

Также он отметил, что госконтракт на закупку у структур «Ростеха» аппаратов ИВЛ «Аветна-М» на 7,5 миллиарда рублей остается в силе. Отмечается также, что в связи с коронавирусом конкурс по этой закупке не проводился.

Производство аппаратов продолжается с учетом предписаний Росздравнадзора.