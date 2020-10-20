Загоревшиеся аппараты ИВЛ от Ростеха в США утилизировали как "опасные отходы"

Власти США избавились от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» от «Ростеха», которые весной российские чиновники пытались выдать за гуманитарную помощь. В итоге оказалось, что американцам их всё-таки продали, причем использовать их без дополнительного оборудования там не смогли, а такие же аппараты вызвали два пожара в российских больницах.

Аппараты ИВЛ, переданные Россией с надписью на ящиках «Из России с любовью», так ни разу и не использовали в США, пишет BuzzFeed со ссылкой на Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA): «По данным FEMA, они, по сути, выброшены на помойку», — формулирует издание.

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов», — прокомментировали в агентстве.

Как пишет BuzzFeed, в обмен на эти аппараты ИВЛ, стоимость которых не превышает одного миллиона долларов, США отправили в Россию медицинской помощи на 5,6 миллиона долларов, на что активно сетовали представители Демократической партии. Также там недовольны, что поставившая их компания находится под американскими санкциями.

Также отмечается, что из-за разницы в напряжения в сети в России и США аппараты ИВЛ вовсе не могли применять без специальных адаптеров, которых в больницах не оказалось. А после двух пожаров в Москве и Санкт-Петербурге, приведших к гибели шести человек, такие же аппараты ИВЛ «Авента-М» от «Ростеха» переправили на склад, где они и пробыли до уничтожения.

Напомним, что в России эти аппараты ИВЛ активно применяются. На их госзакупку у «Ростеха» выделено не менее 7,4 миллиарда рублей, причем никакого конкурса из-за пандемии не проводилось, их купили у единственного поставщика. После того как в больницах произошли пожары, устройства отозвали из больниц, Росздравнадзор обнаружил нарушения в них, а также на Уральском приборостроительном заводе (принадлежит «Ростеху»), где их изготавливали. При этом ведомству не удалось установить причину возгорания приборов. В заключении их специалистов говорилось, что «не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», на это обращал внимание и глава госкорпорации Сергей Чемезов. После этого в конце июля «Авента-М» были разрешены к использованию, а контракты на их госзакупку были возобновлены в тот же день.

Журналистам Znak.com также удалось узнать, что эти аппараты ИВЛ, которые позиционируются как «российские», не только производятся компанией под санкцией США, но, по вероятно, в их обход, так как через китайских поставщиков к ним закупают составные детали из разных стран, а сами они на 80% состоят из иностранных деталей.